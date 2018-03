Na górze Żar powstanie magazyn energii

Eurocash chce stworzyć największą sieć supermarketów w Polsce. Planuje otwarcie 900 nowych sklepów

Zaktualizowana strategia Eurocashu do 2023 r. zakłada stworzenie największej w Polsce sieci supermarketów, w oparciu o sklepy własne oraz franczyzowe – podała spółka. Sieć będzie liczyć ok. 2,4 tys. sklepów, w tym ok. 900 nowych,...