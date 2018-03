Dłużej czynne sklepy i sobotnia promocja. Tak Lidl reaguje na zakaz handlu w niedziele

„Aby zapewnić klientom wystarczającą dostępność do sklepów Lidl, firma zdecydowała się wydłużyć godziny ich otwarcia: w piątki i soboty są one czynne do 22.00. Z kolei w poniedziałki, jak i w kolejne dni robocze sklepy są czynne od godziny 7.00 rano” – czytamy w komunikacie. Jak podkreśla detalista, sklepy Lidl są przygotowane na wzmożony ruch w dniach poprzedzających niedziele wolne od handlu. W 2017 r. sieć zakończyła modernizację wszystkich obiektów. Ponadto od marca firma Lidl Polska wprowadza nowy format promocji „Tanie Soboty w Lidlu”.

Lidl Polska należy do międzynarodowej grupy przedsiębiorstw Lidl, w której skład wchodzą niezależne spółki prowadzące działalność na terenie całej Europy. Obecnie w Europie istnieje około 10 000 sklepów tej marki, a w Polsce ponad 600.

Zakaz handlu w niedziele

Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni weszła w życie 1 marca 2018 r. i właśnie od tego momentu w kolejnych miesiącach obowiązywać będą dwie niedziele handlowe (pierwsza i ostatnia), w 2019 r. – jedna niedziela w miesiącu (ostatnia), a od 2020 r. zakaz handlu będzie obowiązywał już we wszystkie niedziele (z wyjątkiem 7 dni). Pierwsza niedziela objęta zakazem przypada 11 marca.