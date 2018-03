Pociąg z Holandii do Chin będzie jeździł przez Polskę

Pierwsze bezpośrednie połączenie towarowe między Amsterdamem w Holandii a Yiwu w Chinach zostało oficjalnie otwarte 8 marca. – Jesteśmy dumni, że możemy dodać Amsterdam do naszej sieci kolejowej, oprócz naszych istniejących połączeń między Chinami, Rosją i Niemcami. Amsterdam jest największym europejskim portem po Rotterdamie, Antwerpii i Hamburgu, co czyni go ważnym węzłem komunikacyjnym – powiedział Erwin Cootjans, dyrektor generalny Nunner Logistics - firmy, która jest operatorem pociągu. – Nowe połączenie jeszcze bardziej ułatwi producentom w Holandii prowadzenie interesów w Chinach – dodał.

11 tys. km w 16 dni

Długość pociągu, który będzie obsługiwał połączenie ma wynosić około 630 metrów. Poza Polską pociąg będzie przejeżdżać przez Niemcy, Białoruś, Rosję i Kazachstan. W sumie długość trasy do pokonania wynosi 11 tys. km. Dotarcie do Chin będzie zajmować 16 dni.

W mediach nie brakuje komentarzy, że połączenie między Holandią i Chinami to nowy „Jedwabny Szlak”, czyli dawna droga handlowa, łącząca Chiny z Europą i Bliskim Wschodem. Szlak miał długość ok. 12 tys. km i był wykorzystywany od III wieku p.n.e. do XVII wieku n.e.

