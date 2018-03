Ta Biedronka będzie otwarta w każdą niedzielę. Mimo zakazu handlu

Zakaz handlu w niedzielę to w Polsce temat burzliwej dyskusji. Państwowa Inspekcja Pracy wyjaśniła zasady prowadzenia handlu w niedzielę na dworcach i w przylegających do nich galeriach handlowych. Odniosła się do konkretnego przypadku - sklepu należącego do sieci „Biedronka”, który znajduje się na Dworcu Centralnym w Warszawie.

„W tym wyraźnie określonym i zbadanym przypadku nie ma wątpliwości, że placówka ta jest zlokalizowana bezpośrednio w hali dworca i jej działalność może być uznana za służącą obsłudze podróżnych” – informuje Państwowa Inspekcja Pracy.

Zaznaczono jednak, że na tej podstawie nie można przyjąć, że wszystkie sklepy należące do tej sieci położone na innych dworcach lub w ich pobliżu mogą prowadzić handel w niedzielę. Informacja, że zgodnie z interpretacją PIP wszystkie „Biedronki” na dworcach mogą mimo powszechnego zakazu handlować w niedzielę jest nieprawdziwa.

Inspektorzy przeprowadzą kontrole

Zgodnie z interpretacją przepisów, opracowaną przez PIP i Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, przy stosowaniu wyłączenia z art. 6 ust. 1 pkt 13 ustawy należałoby kierować się przede wszystkim funkcją, jaką pełni dworzec, którą jest obsługa podróżnych (funkcji takiej nie pełnią placówki handlowe usytuowane w galeriach handlowych, znajdujących się przy dworcach). Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę, dworzec jest to miejsce przeznaczone do odprawy pasażerów, w którym znajdują się w szczególności: przystanki komunikacyjne, punkt sprzedaży biletów oraz punkt informacji dla podróżnych.

PIP podkreśla, że niektóre przypadki powinny być rozpatrywane indywidualnie. Prowadząc kontrolę w zakresie przestrzegania zakazu handlu w niedzielę, inspektor pracy będzie musiał ustalić, czy placówka prowadząca działalność faktycznie znajduje się na dworcu oraz czy jej działalność jest związana z bezpośrednią obsługą podróżnych. Dopiero takie ustalenia będą w każdym przypadku decydujące dla uznania, czy dana placówka jest objęta zakazami, o których mowa w ustawie o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni.