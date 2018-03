Pięć sklepów Biedronka ominie zakaz handlu. Gdzie będzie można zrobić zakupy?

Z wiadomości wysłanej redakcji Money.pl przez biuro prasowe Biedronki wynika, że otwarte będą dwa sklepy w Warszawie, zlokalizowane na dworcach Warszawa Centralna oraz Wschodnia. Czynne będą także markety sieci na dworcach w Krakowie, Poznaniu i Grudziądzu. W sumie pięć sklepów Biedronka w całym kraju ominie zakaz niedzielnego handlu, na mocy przyjętej przez rząd ustawy.

Zniżki i zmiany godzin otwarcia dyskontów

Lidl będzie otwarty w piątki i soboty do godziny 22:00, zaś w poniedziałek markety rozpoczną pracę od 7:00. Sieć przewiduje także specjalne zniżki pod hasłem „Tania Sobota w Lidlu”. Biedronka także wydłużyła czas pracy sklepów do godziny 22:00, zaś część placówek będzie czynna do 23:00. Podobne zmiany rozważa również Carrefour. Zmian w godzinach otwarcia nie planuje Kaufland: Sklepy tej sieci pracują od godziny 7:00 do godziny 22:00.

Auchan zamierza otwierać sklepy o godzinie 7:00 rano (wcześniej placówki rozpoczynały pracę o 8:00), wybrane placówki mają działać do 23:00 w piątek oraz sobotę. Godzin pracy nie wydłuży Tesco, tylko placówki otwarte 24 godziny na dobę będą zamykać się o 23:00 w sobotę i otwierać o 6:00 rano w poniedziałek. Godziny pracy do 22:00 w soboty i piątki wydłuży duńska sieć Netto. Wprowadzi ona również specjalne akcje promocyjne wzorem Lidla czy Biedronki. Zakaz handlu w niedziele nie wpłynie na godziny otwarcia sklepów Polo Market, Piotr i Paweł oraz Stokrotka w piątek sobotę i poniedziałek.

Wyjątki od zakazu

Ustawa o zakazie handlu w niedzielę nie obejmuje sklepów zlokalizowanych na terenie dworców. Tak będzie w przypadku Biedronki znajdującej się na Dworcu Centralnym w Warszawie. Państwowa Inspekcja Pracy argumentuje, że obiekt znajduje się bezpośrednio w hali dworca i jego działalność może być uznana za „służącą obsłudze podróżnych”. Ponadto, franczyzobiorcy sieci Żabka będą mogli prowadzić działalność gospodarczą w niedzielę, pod warunkiem realizowania sprzedaży osobiście i na własny rachunek. Otwarte w niedzielę będą także stacje benzynowe.

Kiedy sklepy będą zamknięte?