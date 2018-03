PO składa projekt odwołujący zakaz handlu w niedzielę

– Jarosław Kaczyński próbuje nam ułożyć życie na swoją modłę – mówił poseł Platformy Obywatelskiej Sławomir Neumann prezentując projekt ustawy, która zdaniem polityka PO przywraca normalność. – Kaczyński nie będzie mówił, co mamy robić w niedziele - czy iść na zakupy, do kina, czy do kościoła, każdy powinien mieć wolny wybór – stwierdził Neumann.

Przepisy wprowadzające ograniczenie handlu w niedzielę weszły w życie 1 marca. Sklepy zostaną zamknięte w najbliższą niedzielę (11 marca). Ustawa wyłącza z handlu w sumie 21 niedziel w tym roku.

Wyjątki od zakazu

Ustawa o zakazie handlu w niedzielę nie obejmuje sklepów zlokalizowanych na terenie dworców. Tak będzie w przypadku Biedronki znajdującej się na Dworcu Centralnym w Warszawie. Państwowa Inspekcja Pracy argumentuje, że obiekt znajduje się bezpośrednio w hali dworca i jego działalność może być uznana za „służącą obsłudze podróżnych”. Ponadto, franczyzobiorcy sieci Żabka będą mogli prowadzić działalność gospodarczą w niedzielę, pod warunkiem realizowania sprzedaży osobiście i na własny rachunek. Otwarte w niedzielę będą także stacje benzynowe.

Zakaz handlu w niedziele to temat gorącej dyskusji. Jedni podchodzą do tego na poważnie, inni komentują z przymrużeniem oka. W sieci można znaleźć wiele memów odnośnie nowej ustawy. Wybraliśmy dla was te najlepsze.

Galeria:

Zakaz handlu w niedziele oczami internautów. Zobacz najlepsze memy