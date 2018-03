Pierwsza niedziela z zakazem handlu. Sprawdź, o czym trzeba pamiętać

Zakaz handlu w niedziele nie obejmuje wszystkich placówek komercyjnych. Normalnie pracować mogą apteki, sklepy z prasą, restauracje, kawiarnie czy kluby fitness. W większości otwarte pozostaną również galerie handlowe. Przypominamy o zmianach w godzinach otwarcia, które wprowadzają supermarkety dla swoich klientów w piątek, sobotę i poniedziałek.

Zniżki i zmiany godzin otwarcia

Lidl będzie otwarty w piątki i soboty do godziny 22:00, zaś w poniedziałek markety rozpoczną pracę od 7:00. Sieć przewiduje także specjalne zniżki pod hasłem „Tania Sobota w Lidlu”. Biedronka także wydłużyła czas pracy sklepów do godziny 22:00, zaś część placówek będzie czynna do 23:00. Podobne zmiany rozważa również Carrefour. Zmian w godzinach otwarcia nie planuje Kaufland: Sklepy tej sieci pracują od godziny 7:00 do godziny 22:00.

Auchan zamierza otwierać sklepy o godzinie 7:00 rano (wcześniej placówki rozpoczynały pracę o 8:00), wybrane placówki mają działać do 23:00 w piątek oraz sobotę. Godzin pracy nie wydłuży Tesco, tylko placówki otwarte 24 godziny na dobę będą zamykać się o 23:00 w sobotę i otwierać o 6:00 rano w poniedziałek. Godziny pracy do 22:00 w soboty i piątki wydłuży duńska sieć Netto. Wprowadzi ona również specjalne akcje promocyjne wzorem Lidla czy Biedronki. Zakaz handlu w niedziele nie wpłynie na godziny otwarcia sklepów Polo Market, Piotr i Paweł oraz Stokrotka w piątek sobotę i poniedziałek.

Wyjątki

Ustawa o zakazie handlu w niedzielę nie obejmuje sklepów zlokalizowanych na terenie dworców. Tak będzie w przypadku Biedronki znajdującej się na Dworcu Centralnym w Warszawie. Państwowa Inspekcja Pracy argumentuje, że obiekt znajduje się bezpośrednio w hali dworca i jego działalność może być uznana za „służącą obsłudze podróżnych”. Ponadto, franczyzobiorcy sieci Żabka będą mogli prowadzić działalność gospodarczą w niedzielę, pod warunkiem realizowania sprzedaży osobiście i na własny rachunek. Otwarte w niedzielę będą także stacje benzynowe.

Zakaz handlu w niedzielę

Zgodnie z ustawą, od 1 marca 2018 r. w kolejnych miesiącach będą dwie niedziele handlowe, w 2019 r. – jedna niedziela w miesiącu, a od 2020 r. zakaz handlu będzie obowiązywał już we wszystkie niedziele (z pewnymi odstępstwami). Zmiana przepisów budziła spore kontrowersje, ale stała się faktem. W akcie prawnym przewidziano kary finansowe za złamanie zakazu handlu – od 1 tysiąca do 100 tysięcy złotych. A przy uporczywym łamaniu prawa – możliwe będzie też zastosowanie kary ograniczenia wolności. Ostatnie poprawki do ustawy zostały przyjęte przez Sejm 10 stycznia. We wtorek 30 stycznia, podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim, prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę.

Związkowcy niezadowoleni

Związkowcom nie podobają się przepisy ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele, które nie zakazują pracy do późna w soboty oraz w nocy z niedzieli na poniedziałek. – Pracownicy z różnych sklepów informowali nas, że w piątek i sobotę czas pracy będzie przedłużony do godziny 23.45. W nocy z niedzieli na poniedziałek będą się musieli stawić piętnaście minut po północy – powiedział dla TVN24 BiS Robert Jacyno z oddziału NSZZ „Solidarność” 80 przy Jeronimo Martins Polska, właścicielu sieci Biedronka. Sieć marketów nie potwierdziła tych informacji, przyznała jedynie, że trwają analizy ewentualnych zmian grafików, w związku z wprowadzeniem zakazu handlu w niedzielę. Również Lidl oraz Carrefour mają rozważać podobne zmiany.

Kiedy sklepy będą zamknięte?

11 marca – zakaz handlu



18 marca – zakaz handlu



1 kwietnia – Wielkanoc



2 kwietnia – Wielkanoc



8 kwietnia – zakaz handlu



15 kwietnia – zakaz handlu



22 kwietnia – zakaz handlu



1 maja – Święto pracy



3 maja – Święto narodowe



13 maja – zakaz handlu



20 maja – zakaz handlu



10 czerwca – zakaz handlu



17 czerwca – zakaz handlu



8 lipca – zakaz handlu



15 lipca – zakaz handlu



22 lipca – zakaz handlu



12 sierpnia – zakaz handlu



15 sierpnia – Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny



19 sierpnia – zakaz handlu



9 września – zakaz handlu



16 września – zakaz handlu



23 września – zakaz handlu



14 października – zakaz handlu



21 października – zakaz handlu



1 listopada – Uroczystość Wszystkich Świętych



11 listopada – Święto Niepodległości



18 listopada – zakaz handlu



9 grudnia – zakaz handlu



16 grudnia – zakaz handlu



25 grudnia – Boże Narodzenie



26 grudnia – Boże Narodzenie



PO składa projekt odwołujący zakaz handlu w niedzielę

Platforma Obywatelska zapowiedziała złożenie projektu ustawy odwołującej ograniczenie handlu w niedzielę na najbliższym posiedzeniu Sejmu. – Jarosław Kaczyński próbuje nam ułożyć życie na swoją modłę – mówił poseł Platformy Obywatelskiej Sławomir Neumann prezentując projekt ustawy, która zdaniem polityka PO przywraca normalność. – Kaczyński nie będzie mówił, co mamy robić w niedziele - czy iść na zakupy, do kina, czy do kościoła, każdy powinien mieć wolny wybór – stwierdził Neumann.

