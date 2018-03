Tchórzewski: Rozstrzygnięcie ws. elektrowni jądrowej możliwe w marcu

– W tym miesiącu, mam nadzieję, rozstrzygnie się sprawa budowy elektrowni jądrowej – z tego względu, że jest zeroemisyjna i najnowsze technologie są bezpieczne. Wszystkie nasze badania wskazują, że w tym kierunku powinniśmy podążać. Jeśli nie chcemy także, aby ceny energii elektrycznej wzrosły dwukrotnie, to musimy podążać tą drogą i spełnić oczekiwania UE i jednocześnie zmniejszyć emisyjność. To są wyzwania, przed którymi stoimy i którym musimy podołać – powiedział Tchórzewski podczas panelu na XXV Welconomy in Toruń.

Minister dodał, że Polska musi także podołać inwestycyjnie. – Te inwestycje, które już są w toku to jest ok. 40 mld zł, a do 2050 r. musimy wydać w energetyce kolejne 50 mld zł – dodał Tchórzewski. W styczniu minister informował, że decyzja w sprawie budowy elektrowni jądrowej powinna zostać podjęta w I połowie 2018 r.