W tych sklepach łamano zakaz handlu w niedzielę. Były też wysokie mandaty

Portal donosi, że tylko w Małopolskie inspektorzy odebrali 24 zgłoszenia interwencyjne na telefoniczną infolinię Państwowej Inspekcji Pracy. Anna Majerek z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie przekazała, że najwięcej zgłoszeń (17) dotyczyło samego Krakowa. W 15 rozpoznanych przypadkach potwierdziło się naruszenie ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę, a w 4 przypadkach okazało się, że pracował tam przedsiębiorca, będący jednocześnie właścicielem sklepu.

Jak podaje money.pl, trwają czynności wyjaśniające i nie wydano jeszcze decyzji dotyczących ewentualnych sankcji i mandatów. Wyjątkiem jest jednak jeden przypadek z Małopolski, gdzie przedsiębiorca ukarany został mandatem w wysokości 1 tysiąca złotych.

Wiadomo już, że w kujawsko-pomorskim odebrano 13 telefonów ze zgłoszeniem wątpliwych sytuacji, a część z nich była zasadna. W województwie opolskim odnotowano 6 zgłoszeń, a w podlaskim 2 przypadki.

Zakaz handlu w niedzielę

Galeria:

Zakaz handlu w niedziele oczami internautów. Zobacz najlepsze memy

Zgodnie z ustawą, od 1 marca 2018 r. w kolejnych miesiącach będą dwie niedziele handlowe, w 2019 r. – jedna niedziela w miesiącu, a od 2020 r. zakaz handlu będzie obowiązywał już we wszystkie niedziele (z pewnymi odstępstwami). Zmiana przepisów budziła spore kontrowersje, ale stała się faktem. W akcie prawnym przewidziano kary finansowe za złamanie zakazu handlu – od 1 tysiąca do 100 tysięcy złotych. A przy uporczywym łamaniu prawa – możliwe będzie też zastosowanie kary ograniczenia wolności. Ostatnie poprawki do ustawy zostały przyjęte przez Sejm 10 stycznia. We wtorek 30 stycznia, podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim, prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę.

Kiedy sklepy będą zamknięte?