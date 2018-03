Związkowcy z Biedronki idą do inspekcji pracy. Chodzi o handel w niedzielę objętą zakazem

Za nami pierwsza niedziela objęta zakazem handlu. Tymczasem, jak podaje portal wiadomoscihandlowe.pl, związkowcy z NSZZ Solidarność '80 chcą zwrócić się do Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli w Biedronkach. Chodzi o sklepy zlokalizowane na dworcach: Warszawa Wschodnia, Kraków Główny, Poznań Główny oraz Grudziądz.

„Pracownik Biedronki na dworcu będzie obsługiwać kolegę z tej samej firmy, z tego samego miasta, który ma wolne” – argumentują przedstawiciele NSZZ Solidarność '80.

Państwowa Inspekcja Pracy już wcześniej wyjaśniła zasady prowadzenia handlu w niedzielę na dworcach i w przylegających do nich galeriach handlowych. Odniosła się do konkretnego przypadku - sklepu należącego do sieci „Biedronka”, który znajduje się na Dworcu Centralnym w Warszawie. „W tym wyraźnie określonym i zbadanym przypadku nie ma wątpliwości, że placówka ta jest zlokalizowana bezpośrednio w hali dworca i jej działalność może być uznana za służącą obsłudze podróżnych” – informowała Państwowa Inspekcja Pracy.

Zakaz handlu w niedzielę

Zgodnie z ustawą, od 1 marca 2018 r. w kolejnych miesiącach będą dwie niedziele handlowe, w 2019 r. – jedna niedziela w miesiącu, a od 2020 r. zakaz handlu będzie obowiązywał już we wszystkie niedziele (z pewnymi odstępstwami). Ustawa o zakazie handlu w niedzielę nie obejmuje sklepów zlokalizowanych na terenie dworców. Tak będzie w przypadku Biedronki znajdującej się na Dworcu Centralnym w Warszawie. Państwowa Inspekcja Pracy argumentuje, że obiekt znajduje się bezpośrednio w hali dworca i jego działalność może być uznana za „służącą obsłudze podróżnych”. Ponadto, franczyzobiorcy sieci Żabka będą mogli prowadzić działalność gospodarczą w niedzielę, pod warunkiem realizowania sprzedaży osobiście i na własny rachunek. Otwarte w niedzielę będą także stacje benzynowe.

Galeria:

Zakaz handlu w niedziele oczami internautów. Zobacz najlepsze memy