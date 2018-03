Polska ma czwartą agencję ratingową. Zamierza ułatwić inwestowanie na europejskim rynku

Pierwsze ratingi mają zostać przez agencję najpóźniej w czerwcu 2018 roku. Przedsiębiortstwo jest uprawnione do oceny ryzyka kredytowego państw, instytucji finansowych i przedsiębiorstw gospodarki realnej. SPMW Rating chce przybliżać region Europy Środkowej inwestorom zewnętrznym, a inwestorom polskim ułatwić lokowanie środków na rynkach sąsiednich.

„Za dużo kredytu w stosunku do obligacji”

Głównym właścicielem i prezesem SPMW Rating jest Jerzy Markiewicz, który przez wiele lat związany był z sektorem bankowym. W latach 90. i w trakcie minionej dekady pełnił funkcję prezesa Pierwszego Polsko-Amerykańskiego Banku oraz Banku Ochrony Środowiska. Jego wspólnikiem jest Piotr Soroczyński, dawny główny ekonomista Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych.

– Na polskim rynku wciąż jest za dużo kredytu w stosunku do obligacji. Swoimi ratingami chcielibyśmy się przyczynić do zmian tych proporcji. Uważam również, że na rynku spokojnie znajdzie się miejsce i dla Instytutu, jak i dla nas. Jesteśmy o to spokojni. Wolelibyśmy patrzeć na to w kategoriach partnerstwa niż konkurencji. Jesteśmy także gotowi do wymiany doświadczeń pozyskanych w procesie aplikowania o rejestrację jako CRA w ESMA – powiedział Markiewicz dla portalu Obligacje.pl.

Brak agencji zapowiadanej przez GPW

Na listach ESMA wciąż nie ma jednak agencji zapowiadanej przez Giełdę Papierów Wartościowych. Według zapowiedzi miała ona ruszyć już w 2017 roku. Pod koniec roku Giełdzie udało się podpisać porozumienie o współpracy w sprawie rozwoju tej agencji z Polskim Funduszem Rozwoju i Biurem Informacji Kredytowej. Wtedy pojawiły się deklaracje, że agencja wystartuje w drugiej połowie 2018 r.

