GPW zakwalifikowała akcje 34 spółek do Listy Alertów

„Na podstawie Uchwały Nr 1387/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 2 grudnia 2013 r. (z późn. zm.) w sprawie wyodrębnienia segmentu rynku regulowanego Lista Alertów oraz zasad i procedury kwalifikacji do tego segmentu, Giełda dokonała w dniu dzisiejszym kolejnej okresowej weryfikacji i kwalifikacji akcji spółek do segmentu Lista Alertów. Do segmentu Lista Alertów zakwalifikowane zostały akcje 34 emitentów” – czytamy w komunikacie.

Spółki, których akcje zostały zakwalifikowane do segmentu Lista Alertów: Magna Polonia, Alma Market, Ampli, Budopol, Bumech, Calatrava Capital, Clean&Carbon Energy, CFI Holding, Cube.ITG, Elkop, FMG, Fon, Hawe, Hyperion, Ideon, Investment Friends, IndygoTech Minerals, Interbud-Lublin, IQ Partners, Kerdos Group, Lark.pl, MNI, New World Resources, PBG, Redwood Holding, Regnon, Reinhold, Resbud, Sadovaya Group, Skotan, Starhedge, Wilbo, Zastal i Zremb-Chojnice.

Zmiana systemu notowań wynikająca z okresowej weryfikacji i kwalifikacji do segmentu Lista Alertów nastąpi począwszy od sesji giełdowej 3 kwietnia 2018 r.