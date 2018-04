„Solidarność” chce 29-godzinnej doby pracowniczej. Ma to uszczelnić zakaz handlu w niedziele

O możliwych zmianach pisze „Dziennik Gazeta Prawna” . Komitet Inicjatywy Ustawodawczej chce wprowadzenia definicji doby pracowniczej obejmującej weekend. Doba pracownicza miałaby trwać od północy z soboty na niedzielę do 5 rano w poniedziałek, czyli 29 godzin, a nie 24 godziny, jak wynika to z kodeksu pracy. Zwraca na to uwagę dr Mateusz Warchał, współpracujący z Sekcją Krajową Pracowników Handlu NSZZ.

„Dziennik Gazeta Prawna” zaznacza, że aktualnie obowiązujące przepisy są wykorzystywane przez sklepy do wprowadzania trzeciej zmiany od północy z niedzieli na poniedziałek. Zdecydowano się na to m.in. w sklepach sieci Biedronka i Tesco. Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność”, Komisja Międzyzakładowa WZZ Sierpień ‘80 oraz KZ NSZZ Solidarność ‘80 działające w Biedronce zawiadomiły już o tym m.in. Państwową Inspekcję Pracy.

Biuro Prasowe Jeronimo Martins Polska odpiera jednak zarzuty i wyjaśnia, że zmiany w regulaminie zostały wprowadzone zgodnie z obowiązującym prawem oraz z zachowaniem wymaganego okresu konsultacji.

Wyjątki w ustawie – gdzie można zrobić zakupy?

Zakaz handlu w niedziele nie obejmuje wszystkich placówek komercyjnych. Normalnie pracować mogą apteki, sklepy z prasą, lokale gastronomiczne, kawiarnie oraz stacje benzynowe. W znacznej większości otwarcie w dotychczasowych godzinach zapowiedziały galerie handlowe największych miast oraz mieszczące się w nich lokale niebędące supermarketami. Ustawa o zakazie handlu w niedziele nie obejmuje sklepów zlokalizowanych na terenie dworców. Jest tak w przypadku pięciu placówek sieci Biedronka zlokalizowanych na dworcach w Warszawie, Krakowie, Poznaniu oraz Grudziądzu. Państwowa Inspekcja Pracy argumentuje, że sklepy znajdujące się w hali dworca mogą być otwarte w niedzielę, ponieważ służą obsłudze podróżnych. Ponadto, franczyzobiorcy sieci Żabka będą mogli prowadzić działalność gospodarczą w niedziele, pod warunkiem realizowania sprzedaży osobiście i na własny rachunek.

Galeria:

