Polak Prezesem ds. Operacyjnych w globalnych strukturach Philip Morris International

W nowej roli Jacek Olczak jest odpowiedzialny za wdrażanie globalnej strategii PMI oraz realizację planów komercyjnych firmy zarówno w obszarze produktów z potencjałem obniżonego ryzyka, w których tytoń jest podgrzewany (np. IQOS), jak również wyrobów tradycyjnych.

– Jacek jest ceniony za swoją niezwykłą inteligencję i umiejętności przywódcze. Przez całą swoją karierę zawsze osiągał ponadprzeciętne wyniki z zachowaniem wysokich standardów. Prezentuje najwyższy poziom przedsiębiorczości i kreatywności. Do nowych, złożonych wyzwań podchodzi z entuzjazmem i pasją– powiedział André Calantzopoulos, Dyrektor Generalny PMI.

Transformacja PMI

PMI przechodzi największą transformację nie tylko w historii firmy, ale również całej branży. Jej celem jest zbudowanie przyszłości bez dymu tytoniowego, również w Polsce. Działania PMI w tym zakresie koncentrują się na dostarczaniu dorosłym palaczom gamy produktów stanowiących lepszą alternatywę. Produkty z potencjałem obniżonej szkodliwości (w porównaniu z paleniem papierosów) mogą być satysfakcjonującym zamiennikiem dla tradycyjnych wyrobów tytoniowych. Najbardziej zaawansowanym produktem alternatywnym PMI jest IQOS, który elektronicznie podgrzewa tytoń. Nasze portfolio produktów bezdymnych zawiera również e-papierosy oraz inne technologie wytwarzające aerozol z nikotyną, w których nie dochodzi do procesu spalania.

PMI wdraża innowacyjny system

Innowacyjny system IQOS, dostępny również w Polsce, podgrzewa tytoń w temperaturze ok. 300 stopni Celsjusza, bez spalania go, wytwarzając aerozol, który ma średnio 90 procent mniej szkodliwych substancji – poza nikotyną – niż dym papierosowy. Ponadto, IQOS nie wytwarza dymu ani popiołu, lecz aerozol, który ma o wiele mniej intensywny zapach niż dym z papierosów. Do tej pory na badania, rozwój oraz produkcję firma przeznaczyła ponad 4,5 miliarda dolarów. Produkt dostępny jest na blisko 40 rynkach na świecie. W skali globalnej liczba palaczy, którzy zrezygnowali z papierosów na rzecz IQOS wynosi już prawie 5 milionów. Każdego dnia, ok. 10 tysięcy kolejnych palaczy na świecie rezygnuje z tradycyjnych wyrobów tytoniowych na rzecz IQOS.

Badania nad IQOS były prowadzone również w Polsce, w Ośrodku Badań Klinicznych w Kajetanach oraz Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, gdzie naukowcy zrealizowali nowatorskie w skali świata badanie wpływu aerozolu wytwarzanego przez IQOS na mitochondria komórek nabłonka oskrzeli. Philip Morris International przeprowadził także kilka projektów badawczych we współpracy z Politechniką Warszawską.

Polacy cenieni w PMI

Philip Morris International Inc. stwarza szerokie możliwości rozwoju zawodowego i budowania kariery w kraju i na świecie. Wielu Polaków pełni odpowiedzialne funkcje w globalnych strukturach firmy. Są cenieni za umiejętności przywódcze, strategiczne myślenie oraz osiągane wyniki, a dzięki temu zajmują coraz wyższe pozycje w całej organizacji. Za przykład można podać karierę Mirosława Zielińskiego, Prezydenta ds. Nauki i Innowacji, Andrzeja Dąbrowskiego, Prezesa Zarządu Philip Morris w Meksyku oraz Aleksandra Grzesiaka, Wiceprezydenta Marki ds. Sprzedaży Detalicznej i Internetowej czy Aleksandry Samulewicz, Wiceprezydent ds. Produktów o Potencjale Obniżonej Szkodliwości na region UE. Świadczy o tym również kariera Jacka Olczaka, który był pierwszym polskim Prezesem Zarządu Philip Morris Polska. Następnie pełnił tę funkcję również w Niemczech i Austrii oraz Rumunii. W latach 2009 – 2012 był Prezesem na Unię Europejską, w 2012 r. został Dyrektorem Zarządzającym ds. Finansowych globalnego PMI. Jacek Olczak jest związany z PMI od 1993 r.

Spółki PMI w Polsce

Philip Morris Polska jest największą firmą tytoniową w kraju, z udziałem w rynku sprzedaży papierosów wynoszącym ok. 42% (źródło: Philip Morris za Nielsen – Panel Handlu Detalicznego, Cała Polska bez Dyskontów: Hipermarkety, Supermarkety, Sklepy spożywcze, Stacje Benzynowe, Kioski, Sklepy Winno-cukiernicze, Sklepy Tytoniowe; sprzedaż wolumenowa w sztukach w okresie I 2017 – XII 2017 w kategorii papierosów) oraz jednym z największych pracodawców, zatrudniającym prawie 4000 pracowników na terenie całego kraju.

W skład grupy wchodzi spółka odpowiadająca za sprzedaż, marketing i dystrybucję produktów, nowoczesne centrum produkcyjne, firma odpowiedzialna za kontraktowanie i skup liści tytoniu oraz Europejskie Centrum Usług Wspólnych w Krakowie. Centrum zapewnia wsparcie i obsługę z zakresu finansów, IT, HR i procesów zakupowych dla większości naszych spółek w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Firma współpracuje z ok. 2000 polskich plantatorów tytoniu.

Fabryka Philip Morris International w Krakowie jest największym centrum produkcyjnym PMI w Europie i jednym z najnowocześniejszych i największych na świecie. Obecnie ok. 70 proc. produkcji krakowskiej fabryki trafia na eksport i jest sprzedawana na ponad 60 rynkach na całym świecie. Do tej pory Philip Morris International zainwestował w Polsce ponad 700 mln USD. Philip Morris w Polsce pięciokrotnie został uhonorowany tytułem Top Employer Polska i Top Employer Europe.

Philip Morris International Inc.