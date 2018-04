Poczta Polska udostępniła kolejne 600 punktów w sieci click&collect

– Pierwsze miesiące naszej współpracy z Żabka S.A. potwierdzają, że odbiór paczek w sklepach Żabka i Freshmarket cieszy się dużym zainteresowaniem klientów. Dogodne lokalizacje i długie godziny otwarcia sklepów partnera to atuty, które mają wpływ na popularność usługi – powiedział menedżer ds. rozwoju sieci punktów nadawczo-odbiorczych Rafał Makowski.

W ramach tej współpracy do dyspozycji klientów oddano już łącznie 1 000 lokalizacji. „Firma posiada obecnie największą sieć punktów odbioru w Polsce. Dzięki dynamicznemu rozwojowi usługi dostępnych jest już ponad 7 tys. punktów, w tym placówki pocztowe, sklepy Żabka i Freshmarket, stacje paliw Orlen oraz kioski Ruchu. Do końca 2018 r. sieć zostanie powiększona o kolejne lokalizacje i obejmie ponad 11 tys.punktów” – podsumowano w komunikacie.

Jak to działa?

Po dokonaniu zakupu w internecie i wybraniu formy dostawy „Poczta Polska – Odbiór w Punkcie”, klient otrzymuje możliwość odbioru przesyłki z wybranego sklepu Żabka lub Freshmarket. Gdy przesyłka trafi do wybranego przez kupującego sklepu, otrzyma on powiadomienie SMS-em z: numerem paczki oraz adresem i kodem odbioru. Odbiór przesyłki odbywa się wyłącznie poprzez wprowadzenie poprawnego kodu odbioru. Przesyłkę można odebrać w godzinach otwarcia sklepów Żabka i Freshmarket – od 6.00 do 23.00.