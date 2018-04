Chcesz skorzystać z ułatwienia przy wypełnianiu PIT? To już ostatni dzwonek

Chcecie, by urząd skarbowy przygotował dla was wstępnie wypełniony PIT-37? To już ostatni dzwonek. Wnioski w tej sprawie można składać tylko do 16 kwietnia.

Osoby, które nie potrafią lub nie lubią wypełniać swoich rocznych zeznań podatkowych, mają możliwość skorzystania z dużego ułatwienia. Urząd skarbowy może przygotować zeznanie, a jedynym warunkiem jest, by wcześniej zgłosić się z odpowiednim wnioskiem - formularzem PIT-WZ. Trzeba się jednak spieszyć, ponieważ jeśli ktoś chce uzyskać wstępnie wypełniony PIT-37, ma czas tylko 16 kwietnia. Co to jest PIT-WZ? PIT-WZ to wniosek o sporządzenie zeznania podatkowego przez urząd skarbowy. Ministerstwo Finansów zapewnia, że urząd wypełni PIT-37, który później można zatwierdzić lub odrzucić. Resort przekonuje, że dzięki tej możliwości oszczędzamy czas i minimalizujemy ryzyko popełnienia błędów w zeznaniu rocznym, które wynikają choćby z przepisywania danych z informacji od płatników (np. z PIT-11) czy błędów rachunkowych. Co ważne, fiskus uwzględnia w przygotowywanym przez siebie zeznaniu tylko dwie ulgi. Jest to ulga na dzieci (trzeba podać ich dane) oraz rehabilitacyjna. Osoby, które nie będą chciały skorzystać z pomocy w wypełnieniu zeznania rocznego, będą musiały zrobić to samodzielnie. Na złożenie PIT mamy czas do 30 kwietnia. Czytaj także:

