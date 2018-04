Dworczyk: Koszt „wyprawki” dla wszystkich uczniów wyniesie ok. 1,5 mld zł

– Będziemy w najbliższych dniach komunikowali szczegóły dotyczące tych propozycji. To będzie program warty ok. 1,5 mld zł. Każdy uczeń rozpoczynając rok dostanie 300 zł – powiedział Dworczyk w wywiadzie dla radia RMF FM. Zapytany, od kiedy „wyprawka” będzie dostępna, minister odpowiedział: „Od września 2018 roku”.

Odnosząc się do innej z weekendowych zapowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego, o dalszej obniżce podatku dochodowego CIT dla małych firm, Dworczyk powiedział, że nie jest wykluczone, że spowoduje to dalszy wzrost dochodów skarbu państwa z tytułu tego podatku.

– Zmniejszyliśmy CIT do 15 proc., a o 13 proc. wzrosły wpływy z tego podatku. (...) Moim zdaniem, jest to [dalszy wzrost dochodów budżetu] niewykluczone, dlaczego? Dlatego, że przedsiębiorcy wychodzą z szarej strefy, dlatego że widzą, że państwo ich poważnie traktuje. Zobaczymy, ale jesteśmy też gotowi ponieść ten koszt – powiedział minister.

Dworczyk powiedział, że środki na realizację planów przedstawionych przez premiera w sobotę będą pochodziły „przede wszystkim z uszczelnienia systemu podatkowego”.

Obietnice premiera

Podczas sobotniej konwencji Prawa i Sprawiedliwości i Zjednoczonej Prawicy, premier zapowiedział wprowadzenie w najbliższym czasie niższych składek wpłacanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przez prowadzących działalność gospodarczą, a także obniżenie podatku dochodowego CIT dla małych firm - do 9 proc. z 15 proc. obowiązujących obecnie. Zapowiedział także przedstawienie niebawem programu dla rolników dotyczącego kwestii handlu detalicznego, aby rolnicy mogli sprzedawać produkty z pominięciem wielkich pośredników. Kolejny zapowiedziany program to 75+ i inne programy skierowane do seniorów - kwota 23 mld zł zostanie zagwarantowana po to, aby poprawić warunki seniorom i osobom niepełnosprawnym. Morawiecki zapowiedział też kilka nowych projektów zakładających dalsze wsparcie dla rodzin, minimalną emeryturę dla kobiet, które urodziły co najmniej 4 dzieci. Zapowiedział też, że jeszcze w tym roku rząd przeznaczy 1,5 mld zł na drogi gminne i powiatowe, zaś jesienią powoła specjalny fundusz z co najmniej 5 mld zł, które na 18 miesięcy będzie „wielkim zastrzykiem” na budowę dróg gminnych i powiatowych.