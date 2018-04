PERN rozpoczął przygotowania do budowy II nitki ropociągu z Gdańska do Płocka

Jednocześnie firma realizuje program inwestycyjny, którego celem jest zapewnienie wystarczającej infrastruktury logistyczno-magazynowej dla klientów i poprawa bezpieczeństwa energetycznego Polski; w ramach tego programu ruszyły już przygotowania do budowy nowych pojemności magazynowych i II nitki ropociągu łączącego Gdańsk z Płockiem.

– W styczniu zakończyliśmy proces formalny połączenia z OLPP. Teraz zajmujemy się konsolidacją operacyjną. Równolegle rozpoczęliśmy aktualizację strategii. W poprzednim dokumencie strategicznym uwzględnialiśmy przede wszystkim część surowcową, a dziś mamy również segment paliwowy. Poza tym cena ropy wzrosła. Stąd potrzeba zaktualizowania strategii. Prace chcemy zakończyć na przełomie II i III kwartału – powiedział Wasilewski w rozmowie z ISBnews.

Nowa strategia PERN

Nowa strategia PERN ma uwzględniać rozwój zarówno części paliwowej, jak i surowcowej. – Obok inwestycji i nowej strategii, pracujemy nad konsolidacją operacyjną z dawnym OLPP. Inaczej funkcjonowały bowiem bazy paliwowe, inaczej bazy surowcowe. Mamy szereg różnic w procesach IT czy obiegu dokumentów. Dlatego musimy przemodelować połączoną firmę, zanim osiągniemy pełnię korzyści z konsolidacji. Połączyliśmy dwa podmioty, w których pracuje łączenie ok. 1 600 osób, a przychody wynosiły blisko 430 mln zł w przypadku OLPP i znacznie ponad 700 mln zł w przypadku PERN. Pokazuje to skalę wyzwań, przed jakimi stoimy – powiedział Wasilewski.

Firma zyskuje również dzięki efektom uszczelnienia rynku oraz wprowadzenia pakietu paliwowego. – Odczuwamy powoli braki pojemności. W takiej firmie, jak nasza zawsze jest część zbiorników, gdzie odbywają się remonty, i są części czasowo niedostępne. Powoli brakuje pojemności, więc przyspieszyliśmy inwestycje tam, gdzie mieliśmy do czynienia z największą rotacją. Jeśli rynek rośnie, chcemy jak najbardziej na tym skorzystać. W Koluszkach ruszyły już prace na budowie dwóch paliwowych zbiorników magazynowych, a w Nowej Wsi Wielkiej przygotowujemy plac budowy. Mamy nadzieję że te cztery zbiorniki zostaną oddane jeszcze w 2018 r. Plac budowy został przekazany również w Gdańsku - tam mają powstać dwa magazyny surowcowe o pojemności 100 tys. m3 każdy – wymienił Wasilewski.

Połączenie PKN Orlen z Grupą Lotos?

Prezes przyznał, że ewentualne połączenie PKN Orlen z Grupą Lotos będzie miało znaczny wpływ na funkcjonowanie firmy. – Już sam fakt, że z trzech polskich strategicznych partnerów zostanie dwóch, musi mieć przełożenie na nasze funkcjonowanie. Obserwując ostatnie działania dotyczące zakupów surowca obu firm, możemy się spodziewać dalszego zróżnicowania dostaw - co dla PERN-u jest kluczowe, bo odbywa się z wykorzystaniem naszej infrastruktury. Połączony podmiot na nowo będzie chciał opracować efektywne kierunki dostaw. Dla nas to duże wyzwanie, gdyż obecnie Płock z Gdańskiem łączy jedna nitka rurociągu, podczas gdy w kierunku wschód-zachód mamy trzy nitki – mówi Wasilewski.

Druga nitka rurociągu

Spośród dużych inwestycji zaplanowanych na najbliższe lata i mających kosztować 2 mld zł, około połowa kwoty przypada właśnie na budowę drugiej nitki rurociągu z Gdańska do Płocka. – Budowa drugiej nitki rurociągu to konieczny, ale też czasochłonny proces, który już się rozpoczął. W takich projektach najwięcej czasu zajmuje kompletowanie dokumentacji, a czas realizacji nie tylko zależy od nas, ale również od przebiegu procesu wykupu gruntów czy też wsparcia samorządu. Myślę, że jeśli udałoby się przeprowadzić tę inwestycję do 2023 r., to byłby bardzo duży sukces – podsumował prezes.

Operator Logistyczny Paliw Płynnych (OLPP) przed połączeniem z PERN funkcjonował od 1997 roku. Był największym w Polsce przedsiębiorstwem specjalizującym się w magazynowaniu i przeładunku paliw płynnych. Spółka składowała paliwa do bieżącej dystrybucji, w ramach zapasów obowiązkowych, a także państwowe rezerwy paliw ciekłych.

Podstawowa działalność PERN to eksploatacja sieci rurociągów transportujących rosyjską ropę naftową dla największych producentów paliw w Polsce oraz w Niemczech. Realizację tej usługi umożliwiają dwie nitki rurociągu "Przyjaźń", biegnące z Adamowa położonego przy granicy Polski z Białorusią do Płocka, a następnie Schwedt w Niemczech. Spółka posiada też sieć rurociągów produktowych oraz realizuje usługę magazynowania ropy naftowej.

Daniel Gąsiorowski