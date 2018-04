Pierwsze lokale z projektu „Mieszkanie plus” już dostępne. Zobacz, jak wyglądają w środku

Jak podaje TVP Info, budowę mieszkań, które oddano do użytku rozpoczęto w styczniu 2017 r. Osiedle ma charakter trzykondygnacyjnych szeregowców liczących po sześć mieszkań. Dostępne są kawalerki oraz mieszkania dwu- i trzypokojowe. Lokalne władze przyznały mieszkania w pierwszej kolejności rodzinom z dziećmi w wieku do 15 lat, które nie miały tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego. Wśród kryteriów znalazło się także minimum dochodowe - 3 tys. zł brutto na rodzinę w przypadku mieszkania 55 mkw oraz 2 tys. zł brutto dla chętnych na lokal 35 mkw. Według TVP Info, lokale nadają się do zamieszkania od razu, a pierwsi lokatorzy już się wprowadzają.

– Przymierzamy się do budowy kolejnych mieszkań, mamy już decyzję o przyznanie nam kolejnych środków – zapewnił Jerzy Wolski, prezes jarocińskiego towarzystwa budownictwa społecznego.

Kto może skorzystać z programu Mieszkanie plus?

Z programu Mieszkanie plus, według założeń ustawy o Narodowym Programie Mieszkaniowym, może skorzystać każda osoba fizyczna. Nie ma ustalonej górnej granicy wiekowej. W pierwszej kolejności dopłaty do czynszu skierowane zostać mają do osób o niskich zarobkach oraz do rodzin wielodzietnych. Natomiast z opcji najmu mieszkania w ramach M+ skorzystać będzie mogła każda osoba, która zobowiąże się do comiesięcznego opłacania czynszu.

Czytaj także:

Student Plus. Tysiąc złotych od rządu, co miesiąc, dla studentów z małych miast?