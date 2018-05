Nie żyje Tadeusz Czichon, współzałożyciel ATM. Zginął w katastrofie samolotu

Tadeusz Czichon zginął 1 maja w katastrofie lotniczej samolotu VL3 (SP-SATM), w pobliżu lotniska Kołbiel Skorupy. To miejscowość położona około 40 km od Warszawy, niedaleko Celestynowa. Jak podaje „Rzeczpospolita”, do wypadku doszło we wtorek przed godziną 18. Biznesmen miał lecieć sam na pokładzie, własną maszyną, przeznaczoną do lotów amatorskich.

Tadeusz Czichon był m.in. współtwórcą „polskiej czarnej skrzynki”. Najszerzej znany był ostatnio właśnie jako współzałożyciel ATM. Od 6 listopada 2014 r. do 30 listopada 2015 r. był prezesem, a następnie przewodniczącym jej rady nadzorczej.

„Straciliśmy człowieka, który przez ponad 20 lat, niezmiennie wierzył w potencjał naszej firmy i nas wszystkich. Był pionierem polskiej branży IT, a Jego wkład w stworzenie silnych fundamentów i rozwój naszej firmy jest ogromny. Nigdy nie widział problemów, a jedynie wyzwania czekające na rozwiązania. Jako wiceprezes, a następnie prezes zarządu spółki nadawał ton kolejnym decyzjom, które sprawiały, że dzisiaj możemy być dumni z dziedzictwa, które nam zostawia” – podkreślono w komunikacie opublikowanym 2 maja na stronie atm.com.pl.