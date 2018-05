W kwietniu sklepy były otwarte tylko w jedną niedzielę. Jak będzie w maju?

Do supermarketów i galerii handlowych będzie się można udać już 6 maja. Sklepy będą otwarte też 27 maja. To oznacza, że bieżący miesiąc jest modelowy – zakupy można zrobić w pierwszą i ostatnią niedzielę. Do sklepów nie ma po co wybierać się 13 i 20 maja – wtedy punkty handlowe będą zamknięte. Niezależnie od niedziel niehandlowych, w maju będzie jeszcze jeden dzień wolny od handlu – to 31 dzień tego miesiąca, kiedy przypada Boże Ciało.

Gdzie można zrobić zakupy w niedziele z zakazem handlu?

Zakaz handlu w niedziele nie obejmuje wszystkich placówek komercyjnych. Normalnie pracować mogą apteki, sklepy z prasą, lokale gastronomiczne, kawiarnie oraz stacje benzynowe. W znacznej większości otwarcie w dotychczasowych godzinach zapowiedziały galerie handlowe największych miast oraz mieszczące się w nich lokale niebędące supermarketami. Ustawa o zakazie handlu w niedziele nie obejmuje sklepów zlokalizowanych na terenie dworców. Jest tak w przypadku pięciu placówek sieci Biedronka zlokalizowanych na dworcach w Warszawie, Krakowie, Poznaniu oraz Grudziądzu.

Kiedy sklepy będą zamknięte?

13 maja – zakaz handlu



20 maja – zakaz handlu



31 maja – Boże Ciało

10 czerwca – zakaz handlu



17 czerwca – zakaz handlu



8 lipca – zakaz handlu



15 lipca – zakaz handlu



22 lipca – zakaz handlu



12 sierpnia – zakaz handlu



15 sierpnia – Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny



19 sierpnia – zakaz handlu



9 września – zakaz handlu



16 września – zakaz handlu



23 września – zakaz handlu



14 października – zakaz handlu



21 października – zakaz handlu



1 listopada – Uroczystość Wszystkich Świętych



11 listopada – Święto Niepodległości



18 listopada – zakaz handlu



9 grudnia – zakaz handlu



16 grudnia – zakaz handlu



25 grudnia – Boże Narodzenie



26 grudnia – Boże Narodzenie

