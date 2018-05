Definitywny koniec ze stacjami Statoil. Zmiana nazwy dobiegła końca

– Zmiana nazwy całej sieci to złożony proces, który obejmuje wiele różnych obszarów. Dziś z całą pewnością możemy powiedzieć, że zakończył się on dla nas sukcesem. Potwierdza to zarówno duże zainteresowanie klientów, wysoki poziom rozpoznawalności marki, jak również rosnące wyniki sprzedaży na naszych stacjach. Żadna ze składowych tego sukcesu nie byłaby możliwa, gdyby nie ogromne zaangażowanie i wkład w przygotowania naszych pracowników – powiedział dyrektor ds. marketingu i komunikacji Rafał Droździak, cytowany w komunikacie.

Circle K w Polsce obejmuje sieć 349 stacji we wszystkich regionach kraju i zatrudnia ok. 2 tys. osób, które aktywnie uczestniczyły w całym przedsięwzięciu, podkreślono w materiale. – Poprzez zmianę nazwy z sukcesem zamknęliśmy pierwszy etap zaznaczania naszej obecności na polskim rynku i z wielkim entuzjazmem wyruszamy dalej. Chcemy trwale zapisać się w percepcji naszych klientów i sukcesywnie budować siłę naszej marki – dodał Droździak. Circle K po zmianie nazwy będzie kontynuować rozwój oferty gastronomicznej i sklepów convenience.

Circle K Polska

Firma Circle K Polska (przed 1 kwietnia 2016 r.: Statoil Fuel & Retail Polska) obecna jest na polskim rynku od 1992 r. i prowadzi sieć ponad 350 stacji paliw na terenie całej Polski. Sieć ta obejmuje flagowe stacje własne, stacje segmentu ekonomicznego oraz stacje franczyzowe. Od 2012 r. właścicielem spółki Circle K Polska jest kanadyjska firma Alimentation Couche-Tard Inc.(Couche-Tard), jedna z największych na świecie firm działających w obszarze handlu detalicznego, w formacie convenience.