Wielka Brytania jest passe? Polacy nie chcą już tam jeździć do pracy

Czyżby Wielka Brytania, jako miejsce do znalezienia pracy stawała się passe? Z najnowszych danych firmy Work Service wynika, że coraz mniej Polaków rozważa pracę na Wyspach, a coraz więcej wybiera Niemcy czy Holandię. Z kolei z danych GUS widać, że i polscy eksporterzy porzucają Wyspy. Na drugie miejsce na liście naszych najważniejszych odbiorców wskoczyły Czechy, a spadła z niego Wielka Brytania – do której polski eksport się spadł o ponad 2 proc. Według ekspertów to wynik obaw przed Brexitem.