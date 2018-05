Będzie rewolucja w ZUS? Emilewicz o zmianach dla najbogatszych

Emilewicz poinformowała, że trwa wdrażanie odejścia od ryczałtowej daniny dla mikroprzedsiębiorców. Poinformowała ponadto, że kolejnym celem będzie doprowadzenie do tego, by najlepiej zarabiający płacili więcej niż 1200 złotych miesięcznie. – Jest coś nie tak w systemie, w którym właściciel sieci hoteli płaci te same 1200 zł, co ktoś, kto prowadzi sklep z pietruszką – argumentowała. Minister dodała przy tym, że nie jest to dyskusja na "miesiąc, dwa czy nawet pół roku".

Zdaniem Emilewicz, najbogatsi budują bezpieczeństwo emerytalne "w systemach alternatywnych niż ten solidarny ZUS-owski", ponieważ na ZUS oszczędzają.

Portal money.pl przypomina, że obecnie przedsiębiorcy płacą składki na ubezpieczenia społeczne w formie ryczałtowej. W związku z tym wysokość opłat nie jest uzależniona od ich dochodów i przychodów.