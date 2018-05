ORLEN przejmie pełną kontrolę nad czeskim Unipetrolem

– Decyzja ta otwiera nam drogę do osiągnięcia pełnej kontroli nad niezwykle istotną spółką w portfolio Grupy ORLEN, jaką jest Unipetrol. To dopiero początek finalizowania całego procesu. Na obecnym etapie jest on zależny od pozytywnej decyzji Czeskiego Banku Narodowego, do którego trafi nasz wniosek dotyczący wykupu pozostałych akcji. Zakładamy, że ostateczne rozliczenie transakcji mogłoby nastąpić w IV kwartale 2018 r. – mówi Daniel Obajtek, prezes PKN ORLEN.

Obecnie PKN ORLEN posiada 94,03 proc. udziałów w akcjonariacie czeskiej spółki. Wykup pozostałych mniejszościowych akcjonariuszy będzie przeprowadzany z zamiarem wycofania akcji Unipetrol z obrotu na Praskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

W skład Unipetrol a.s. wchodzą rafinerie w Litvinowie i Kralupach, największa na lokalnym rynku sieć stacji paliwowych Benzina (400 stacji) oraz spółka Spolana, jedyny producent PCW i kaprolaktamu na tym rynku. Bardzo istotna jest część petrochemiczna firmy zlokalizowana w Litvinowie, gdzie obecnie realizowana jest największa w historii Czech inwestycja petrochemiczna, w instalację do produkcji polietylenu.