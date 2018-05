„Mieszkanie Plus”. Premier Morawiecki przekazał klucze

– Dawniej mówiło się, ciasne ale własne. Dzięki naszemu programowi może nie będą ciasne, ale na pewno będą własne – mówił premier.

W Białej Podlaskiej opłata za wynajem 40-metrowego mieszkania wyniesie około 650 zł, a mieszkania 51-metrowego – około 800 zł. Koszt ten uwzględnia opłaty eksploatacyjne. Każda rodzina będzie indywidualnie rozliczać się ze zużycia mediów. Rodziny nie zapłacą czynszu do końca wakacji. – Chcemy, żeby Polska była jak najbardziej demokratyczna i wolna, a to znaczy, że te cztery największe wartości, o które chodzi całemu społeczeństwu: rodzina, praca, godna płaca i mieszkanie – to wszystko jak w soczewce ma odzwierciedlenie w programie "Mieszkanie Plus" – zapewniał Morawiecki.

Mieszkania w Białej Podlaskiej to kolejne lokale w ramach Mieszkania plus przekazane najemcom. Pierwsi lokatorzy wprowadzili się do mieszkań pod koniec kwietnia. Zamieszkali oni w 96 lokalach w Siedleminie koło Jarocina.

To pierwsze miasto w Polsce, które ruszyło z realizacją rządowego programu „Mieszkanie Plus”. Pierwszą łopatę pod inwestycję wbito w grudniu 2016 r. Wybudowano 186 mieszkań: 174 dwupokojowych i 12 trzypokojowych oraz 175 miejsc parkingowych, w tym 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych. Całkowity koszt inwestycji to 14 mln 870 tys. zł.