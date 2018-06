Komisja PE przyjęła korzystne dla polskich przewoźników przepisy

„Dla polskich przewoźników najważniejszym elementem głosowania była poprawka kompromisowa 6 dotycząca wyłączenia operacji transportu międzynarodowego spod dyrektywy o delegowaniu pracowników (PWD). Przyjęty został również kompromis dotyczący kabotażu wydłużający czas wykonywania operacji kabotażowych z 5 dni (proponowanych przez Komisję Europejską) do 7 dni” – czytamy w komentarzu Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

Komisja TRAN przyjęła raport wyłączający transport międzynarodowy i tranzyt stosunkiem głosów 27 do 21 podczas wczorajszego głosowania. – Wynik głosowania w Komisji TRAN jest dobrą wiadomością dla branży transportowej ze wszystkich krajów Unii Europejskiej i wyważonym kompromisem uwzględniającym potrzeby zarówno kierowców, przewoźników, jak również organizacji nadzoru – skomentowała Agata Boutanos z brukselskiego biura ZPP.

„W następnych krokach powinniśmy się przygotować do głosowania plenarnego w Parlamencie Europejskim, a także uzyskania porozumienia w Trilogach tak szybko, jak tylko będzie jednoznaczne stanowisko ze strony Rady UE” – czytamy dalej.

Wczorajsze korzystne glosowanie w TRAN pozwoli uniknąć zastosowania przegłosowanej w zeszłym tygodniu rewizji dyrektywy dotyczącej delegowania pracowników do transportu. Aplikacja dyrektywy delegowania pracowników w stosunku do transportu oznaczałaby bezprecedensowe i nieuzasadnione obciążenia administracyjne dla przewoźników i całej branży logistycznej. Rezultat paradoksalnie nie prowadziłby do poprawienia warunków zatrudnienia pracowników a zamykania mikro, a także małych i średnich przedsiębiorstw, które nie mogłyby sprostać wymogom administracyjnym. Znacząco wzrosłyby również ceny transportu wszystkich towarów na terenie całej Europy, wyjaśnia ZPP.