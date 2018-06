Ciekawy projekt ambasady Izraela w Polsce

Pociąg do Innowacji

Otwarte wykłady, indywidualne spotkania z liderami w dziedzinie innowacji i start-upów – okazja, by wymienić się doświadczeniami, zainspirować się i pozyskać know-how od znamienitych ekspertów z Polski i Izraela – a wszystko to podczas 2,5-godzinnej podróży z Warszawy do Krakowa pociągiem.