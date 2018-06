Czerwińska: Ministerstwo Finansów planuje likwidację deklaracji VAT, obniżkę CIT w 2019 r.

– Chcemy, żeby poświęcali mniej czasu na rozliczenia. I mamy na to pomysły. Jednolity Plik Kontrolny składają już wszyscy przedsiębiorcy będący VAT-owcami i nie ma potrzeby dodatkowego przesyłania co miesiąc (albo co kwartał) deklaracji. Wszystko wskazuje na to, że w 2019 r. już ich nie będzie – powiedziała Czerwińska w rozmowie z „Rzeczpospolitą” .

Dodała, że bazując na logice nomenklatury CN (klasyfikacji statystycznej na potrzeby celne) MF zamierza ujednolicić stawki i chce, aby przedsiębiorcy mogli wystąpić o wiążącą informację stawkową, która da gwarancję, podobnie jak teraz interpretacje indywidualne, prawidłowego rozliczenia. Informacje będzie wydawać administracja skarbowa. W klasyfikacji towarów do celów podatkowych nie będzie już pośredniczył Główny Urząd Statystyczny, a towary będą przypisywane do poszczególnych kategorii (znacznie szerszych niż dzisiaj) na podstawie CN.

Zapewniła, że w większości przypadków stawki będą wyrównane w dół. Według szefowej resortu wyższa stawka VAT na e-booki czy inne wydawnictwa elektroniczne jest w nieuzasadniona i MF będzie próbował ją obniżyć.

MF planuje także obniżenie stawki CIT do 9 proc. Obecnie najmniejsze spółki (tzw. mali podatnicy i rozpoczynający działalność) płacą 15-proc. podatek, pozostałe 19 proc. Resort planuje także zwiększyć limit przychodów dla małych podatników do 2 mln euro wobec 1,2 mln euro rocznie obecnie.

Dla osób fizycznych ministerstwo przygotowuje przede wszystkim ułatwienia w rozliczeniu rocznym. – Już teraz mamy możliwość skorzystania z zeznań wypełnianych przez urzędników, chcemy jednak dodatkowo maksymalnie zmniejszyć ilość danych, które muszą podawać sami podatnicy. Przykładowo, jeśli ktoś w jednym roku korzystał z ulgi na dziecko, w zeznaniu za następny rok jej kwota zostanie automatycznie wykazana. Nowa usługa będzie się nazywała Twój e-PIT – powiedziała także Czerwińska.

Resort zamierza także ujednolicić deklaracje dla podatku od nieruchomości, rolnego oraz leśnego. Chce też umożliwić składanie elektronicznych formularzy we wszystkich gminach. Planuje także wprowadzić zbiorczą deklarację PCC (podatku od czynności cywilnoprawnych, która będzie obejmować transakcje z całego miesiąca. Nie trzeba więc będzie składać deklaracji po każdej umowie.

Czerwińska poinformowała także, że MF ma już projekt nowej ordynacji podatkowej przygotowany przez Komisję Kodyfikacyjną i uzupełniony o zgłoszone poprawki. – W ciągu kilkunastu dni planujemy przekazać go do konsultacji publicznych. Zakładam, że do końca roku zostanie wniesiony do Sejmu – powiedziała.

Resort pracuje też nad podziałem przepisów o podatkach dochodowych na trzy ustawy: dla przedsiębiorców, dla osób fizycznych, dla zarabiających na kapitale.

