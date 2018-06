PKP PLK ogłosiły przetarg na prace na liniach w woj. podlaskim za ok. 455 mln zł

„Postępowania dotyczą prac na trasie od Białegostoku do przejścia granicznego w Kuźnicy Białostockiej. [...] Planowane są prace na: linii nr 6 na odcinku Białystok – Sokółka – Kuźnica Białostocka (granica państwa), na linii nr 57, na odcinku Kuźnica Białostocka – Geniusze, linii kolejowej nr 923 na odcinku Bufałowo Wschód – Bufałowo oraz wykonanie robot w rejonie przejścia granicznego w Kuźnicy Białostockiej” – czytamy w komunikacie.

Efektem prac za ponad 352 mln zł na odcinku Białystok- Kuźnica Białostocka (linia nr 6) będzie skrócenie czasu podróży i lepsza obsługa na stacjach i przystankach, m.in. w Wasilkowie, Czarnej Białostockiej i Sokółce. Dzięki inwestycji, podróż pociągiem na trasie Białystok – Kuźnica Białostocka będzie o 8 minut krótsza (z ok. 55 min do ok. 47 min). Pociągi pasażerskie pojadą z prędkością do 120 km/h na odcinku Białystok – Sokółka i 100 km/h na odcinku Sokółka – Kuźnica Białostocka. Wzrośnie przepustowość, dzięki czemu będzie pociągi będą mogły jeździć częściej. Większy poziom bezpieczeństwa zapewni system ETCS poziom I – wyjaśnia PLK.

Ponadto, dla zwiększenia bezpieczeństwa i płynności ruchu zarządca infrastruktury przebuduje 36 przejazdów kolejowo-drogowych i zamontuje 61 nowych rozjazdów. Składy z ładunkami pojadą płynniej i szybciej do 80 km/h. Wzmocnienie torów umożliwi przejazd cięższych pociągów. Projekt pn. „Prace na linii kolejowej nr 6 na odcinku Białystok – Sokółka – Kuźnica Białostocka (granica państwa)” ma być zrealizowany do 2021 r.

Sprawny transport towarów zapewni również rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Kuźnica Białostocka – Geniusze (linia nr 57) oraz linii odgałęźnej (nr 923) Bufałowo Wschód – Bufałowo. Zadanie obejmie m.in. kompleksową wymianę torów oraz montaż 37 nowych rozjazdów. Po zakończeniu robót poprawią się parametry linii – będzie możliwa obsługa cięższych i dłuższych pociągów nawet do 1 050 m. Składy pojadą z prędkością do 60 km/h.

Płynniejszy ruch większej liczby pociągów zapewni budowa dodatkowego toru na stacjach Geniusze i Sokółka. Przywrócenie ruchu na trasie Sokółka – Geniusze (odcinek linii wyłączony jest z eksploatacji od 1992 r.) pozwoli na budowę m.in. Terminala Przeładunkowego na stacji Geniusze. Wartość inwestycji to ponad 99 mln zł. Prace zaplanowano do końca 2020 r.

PLK wykonają także prace w rejonie przejścia granicznego w Kuźnicy Białostockiej. Inwestycja poprawi obsługę przewozów towarowych. Zwiększy się dostępność kolejowych przejść, skróci się czas obsługi przesyłek oraz poprawi konkurencyjność kolei w transporcie ładunków przez granicę wschodnią.