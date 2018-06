Nietypowi miliarderzy

Zhou Qunfei, 48 lat

7 mld dol. Mieszka w Hongkongu, jest najbogatszą kobietą w branży technologicznej, która nie zawdzięcza fortuny rodzicom ani mężom. Zhou dorobiła się ponad 7 mld dol. na produkcji ekranów do smartfonów.



Jeff Bezos, 54 lata

100 mld dol. Najbogatszy człowiek świata, właściciel Amazona, bije swoich konkurentów nie tylko ilością pieniędzy, ale też tempem, w jakim je mnoży. W ciągu roku przybyło mu prawie 40 mld dol., co uczyniło go pierwszym człowiekiem w dziejach, którego fortuna przekroczyła 100 mld dol.



Chris Larsen, 58 lat

8 mld dol. Jest uważany za najbogatszego spośród twórców internetowych kryptowalut. Jego majątek wyceniany jest na 7,5-8 mld dol. Larsen może je stracić tak szybko, jak je zarobił, biorąc pod uwagę wielkie wahania kursu kryptowalut.



Azim Premji, 73 lata

17 mld dol. Wyceniany na 17 mld dol. potentat branży IT w Indiach jeździ autem z drugiej ręki albo trzykołową rikszą, a do tego wydziela pracownikom papier toaletowy i dba, żeby gasili światło, wychodząc z siedziby firmy.



Alexandra Andresen, 21 lat

1,4 mld dol. Od kilku lat jest najmłodszą miliarderką na świecie. Jej 1,4 mld dol. to fortuna dziedziczna, ale młodzi szybko bogacą się także od podstaw. Szef Facebooka Mark Zuckerberg w wieku 33 lat dorobił się 71 mld dol.

Lista 100 najbogatszych Polaków w najnowszym wydaniu tygodnika „Wprost” , które już w poniedziałek 25 czerwca trafi do sprzedaży.