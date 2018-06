Nagroda Portfel Wprost 2018. Oto laureaci!

Już po raz czwarty rozdano nagrody Portfel tygodnika Wprost dla najlepszych firm w branży finansowej. Celem wyróżnienia jest promocja najnowszych rozwiązań finansowych na polskim rynku, produktów i usług ekonomicznych.Do uczestnictwa w tworzeniu tego rankingu zaproszono banki i instytucje pośredniczące w obrocie finansowym, firmy doradcze, firmy Fin-Tech oraz związane z usługami z sektora finansowego.

Nagrodę za najlepsza aplikację bankową otrzymała bankowość elektroniczna IKO PKO Banku Polskiego. Za najlepszy FinTech firma LeaseLink, oferująca easing online - metodę płatności w e-commerce. Jako najlepsza platforma płatności została wyróżniona Platforma Mobilna First Data. W kategorii bezpieczeństwo sektora finansowego nagrodę otrzymało Biuro Informacji Kredytowej. W kategorii Bank przyszłości nagrodzono Bank Zachodni WBK. Za najbardziej innowacyjny produkt został uznany Trwały Nośnik Hitachi Content Platform.

– Podsumowując trzy kategorie, w których wręczaliśmy nagrody, ujmę to krótko – bezpieczeństwo to przyszłość innowacji. Daliśmy temu wyraz w ubiegłym roku otrzymując nagrodę za BotSense. Sektor finansowy w swoim profesjonalizmie doskonale rozumie, że bez gwarancji bezpieczeństwa nie ma zaufania klientów i partnerów. To jest również jeden z priorytetów naszego kierunkowego rozwoju, od cybersecurity po data center – skomentował Przemysław Wojtan, Członek Zarządu NASK SA, jeden z członków kapituły przyznającej nagrodę.

W tym roku rozdano również dwie nagrody specjalne: pierwszą za przywództwo i wpływ w sferze finansów dla Tadeusza Kościńskiego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii; drugą za upowszechnienie i promocja obrotu bezgotówkowego w Polsce dla Fundacji Polska Bezgotówkowa

Rozdanie nagród poprzedziły dwie debaty panelowe. W pierwszej z nich dyskutowano nad: transformacją handlu – czy zakupy przez internet zastąpią handel tradycyjny. W tej dyskusji głównym tematem było generowanie emocji wśród klientów przy zakupach przez internet, ich bezpieczeństwie oraz używania kart kredytowych przy dokonywaniu płatności. Druga debata była poświęcona technologii blockchain i rewolucji, jaką mogłaby przynieść w świecie wirtualnym. Rozmawiano na temat jej wykorzystania w innych sektorach niż wyłącznie krypto waluty.

Podczas gali, która odbyła się w restauracji AmberRoom w pałacu Sobańskich, firma Selectivv zaprezentowała również możliwości pozyskiwania danych ze smarfonów. Pokazali na przykładzie informacji pozyskanych z telefonów od zebranych gości: kto robi zakupy w danych supermarketach, kto trenuje sport, z jakiego banku korzysta, a nawet ile kobiet na sali stara się o dziecko.

Partnerem honorowym gali było Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Partnerem strategicznym Visa, parterem gali i debaty Allegro, partnerem merytorycznym Polska Bezgotówkowa, partnerem technologicznym Selectivv oraz partnerami nagrody są NASK SA oraz Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego.