Prezes chińskiego giganta zginął we Francji. Spadł z muru

Policja przekazała we wtorek, że Wang Jian zmarł w wyniku upadku z wysokiego muru we wsi Bonnieux. Z informacji lokalnych mediów wynika, że mężczyzna pozował do zdjęcia, które robili mu członkowie jego rodziny. Wang miał spaść około 15 metrów w dół.

Wang przyczynił się do przekształcenia HNA Group w jedną z największych firm na świecie, z aktywami w lotnictwie, turystyce, finansach czy logistyce. Ma duże udziały w Deutsche Bank, sieci hoteli Hilton (25 procent) oraz wielu drapaczach chmur w Londynie. Firma zatrudnia ponad 400 tysięcy osób na całym świecie. HNA obecnie jest w trakcie procesu sprzedaży części swoich aktywów międzynarodowych w celu zmniejszenia zadłużenia krajowego, powstałego w wyniku szybkiej ekspansji w ostatnich latach. W 2017 roku firma miała dochody sięgające ponad 53 miliardów dolarów.