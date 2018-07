Która polska rodzina jest najbogatsza? Nietypowy ranking „Wprost”

Po raz pierwszy tygodnik „Wprost” przygotował ranking najbogatszych polskich rodzin. W wycenie majątku bazowaliśmy na opublikowanej dwa tygodnie temu liście 100 najbogatszych Polaków. Tam, z wyjątkiem małżeństw, wszyscy są traktowani z osobna. Między innymi dlatego nazwisko Kulczyk pierwszy raz od 11 lat nie było numerem jeden zestawienia. Najbogatszym Polakiem został Michał Sołowow. Tuż za nim Zygmunt Solorz. Kulczykowie wylądowali ex aequo na trzecim miejscu.

Czytaj także:

Rewolucja na liście 100 najbogatszych Polaków. Kulczykowie po 11 latach tracą pierwsze miejsce

Jak rodziny Kulczyków i Solorzów wypadły w rankingu rodzin? Oprócz rodzeństwa Sebastiana i Dominiki - dzieci i spadkobierców zmarłego w połowie 2015 roku Jana Kulczyka - jest jeszcze przecież ich matka Grażyna Kulczyk, która przez lata nosiła tytuł najbogatszej Polki. Po tym jak Dominika Kulczyk odziedziczyła fortunę po ojcu, córka zdetronizowała matkę, która spadła najpierw na drugie, a potem na dalsze miejsca w rankingu najbogatszych Polek.

Zygmunt Solorz ma dwóch synów, którzy już mocno angażują się w rodzinny biznes. W 2014 roku odbyła się zmiana pokoleniowa u drugiego najbogatszego Polaka. „Mogę ze spokojem przekazać zarządzanie firmą nowemu prezesowi. Oczywiście, cieszę się i jestem szczęśliwy, że mój syn obejmuje tę funkcję”. – mówił Zygmunt Solorz, kiedy przekazywał stery w należącym do niego telekomie Plus synowi Tobiasowi. W grudniu 2015 roku zrobił go prezesem Cyfrowego Polsatu. Parę tygodni temu do rady nadzorczej tej samej spółki trafił Piotr Żak, młodszy syn Zygmunta Solorza.

Jerzy Starak jest nazywany polskim królem leków. Jego Polpharma to największy producent farmaceutyków w kraju. Ale nie on jeden w rodzinie Staraków angażuje się w biznes. Żona, Anna Woźniak - Starak, prowadzi restaurację Belvedere w Łazienkach Królewskich. Gościła tam Władimira Putina, Billa Clintona czy Angelę Merkel. Jej syn, Piotr Woźniak-Starak, też poszedł w biznes. Należąca do niego firma producencka Watchout Studio stoi za filmami: „Bogowie” i „Sztuka Kochania: historia Michaliny Wisłockiej”, za które zgarnęła wiele prestiżowych nagród.

W rankingu najbogatszych polskich rodzin sklasyfikowaliśmy 20 nazwisk. Jest rodzina Furmanów z Pabianic. Rodzina Domogałów z Katowic. Rodzina Stokłosów z Piły. Mokryszowie z Ustronia. Adam Bachleda-Curuś z synami z Zakopanego. Jak uplasowali się w rankingu? O tym w najnowszym wydaniu tygodnika,,Wprost"