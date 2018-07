PLL LOT uruchomią połączenie z Krakowa do Tel Awiwu

„Połączenie uzupełni istniejącą ofertę rejsów z Warszawy i portów regionalnych. Bilety są od dziś dostępne w sprzedaży. Połączenia z Krakowa do Tel Awiwu mają odbywać się dwa razy w tygodniu, a rozkład będzie się różnił w poszczególnych tygodniach. Do Izraela pasażerowie będą mogli dotrzeć w każdy wtorek oraz w środę lub czwartek (w zależności od tygodnia). Z Tel Awiwu do stolicy Małopolski samoloty wystartują w poniedziałki oraz we wtorki lub środy. Wszystkie rejsy docelowo obsługiwane będą najnowocześniejszymi samolotami wąskokadłubowymi Boeing 737 MAX 8” – czytamy w komunikacie.

Nowe połączenia to odpowiedź na rosnącą popularność Izraela wśród polskich turystów. „Uruchomienie rejsów do Izraela nie tylko z Warszawy, ale też z kilku portów regionalnych okazało się dobrą i przemyślaną decyzją. Od co najmniej roku Izrael to jeden z najchętniej odwiedzanych przez Polaków kierunków wypoczynkowych i to przez cały rok. Cieszymy się, że możemy do tej oferty dziś dodać również połączenie z Krakowa, największego portu regionalnego w Polsce” – powiedział prezes Rafał Milczarski, cytowany w materiale.

„Zróżnicowana siatka połączeń oferowanych przez dwudziestu trzech przewoźników jest atutem Małopolski i Krakowa. Do Gdańska, Warszawy, Chicago i tegorocznej nowości – Budapesztu – dołącza piąty kierunek oferowany przez LOT: Tel Awiw. Popularność Tel Awiwu wśród Małopolan oraz Krakowa wśród mieszkańców Izraela sprawiły, że już trzech przewoźników oferuje połączenia na tej trasie” – dodał prezes Krakow Airport Radosław Włoszek.

Połączenia regionalne

LOT podkreśla, że konsekwentnie rozwija siatkę połączeń regionalnych. Pasażerowie mogą dziś latać do Tel Awiwu z Warszawy, Gdańska, Wrocławia, Poznania, Lublina i Rzeszowa. Oprócz tego przewoźnik sprzedaje bilety na własne rejsy z Krakowa do: Gdańska, Warszawy, Budapesztu i Chicago (od początku lipca dwa razy w tygodniu), z Rzeszowa do Newark, z Poznania, Bydgoszczy i Olsztyna do Lwowa, z Bydgoszczy do Kijowa i z Katowic do Turynu.

LOT ma dziś w swojej rozkładowej ofercie 102 połączenia.

Polskie Linie Lotnicze LOT są spółką Skarbu Państwa. Podstawową działalnością spółki jest transport lotniczy osób w komunikacji krajowej i międzynarodowej. PLL LOT miały ponad 6,8 mln pasażerów w 2017 r., co oznaczało wzrost o ok. 25 proc. r/r.