Budowa zamku w Puszczy Noteckiej. Mamy komentarz właściciela inwestycji

Od kilku dni za sprawą portalu Wykop.pl robi się coraz głośniej o budowie zamku w Puszczy Noteckiej. Z początku myślano, że za inwestycją stoi Sebastian Kulczyk, jeden z najbogatszych Polaków. Jednak dzisiaj rodzina Kulczyków zaprzeczyła tym doniesieniom. Ustalono, że za budową stoi spółka D.J.T. z siedzibą w Poznaniu. Niewiele o niej wiadomo. Na stronie internetowej informuje jedynie, że zajmuje się „niekonwencjonalnymi inwestycjami mieszkaniowymi”. Prezesem spółki jest 29-letni Dymitr Nowak. Udało nam się z nim skontaktować.

Inwestycja w Stobnicy budzi wiele kontrowersji, bo jest ulokowana na terenie chronionego programem Natura 2000 terenu Puszczy Noteckiej. W opublikowanym w 2015 roku raporcie o oddziaływaniu inwestycji na środowisko na potrzeby Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu czytamy, że w budynku stylizowanym na średniowieczny zamek ma powstać 46 mieszkań. Budowla została zaplanowana na 15 kondygnacji, w tym jedną podziemną. Całość ma zwieńczać wieża, sięgająca w najwyższym punkcie blisko 48 metrów. Zamek położony na długiej na 200 i szerokiej na 50 metrów wyspie ma być domem dla 97 osób i 10 członków obsługi.

Dymitr Nowak pisze do nas, że zamek to tak naprawdę wielorodzinny budynek mieszkalny z lokalami mieszkalnymi przeznaczonymi na sprzedaż. Skąd taki pomysł?

„W związku z tym, że jestem architektem interesującym się architekturą zamków zrodził się pomysł na projekt w takiej właśnie konwencji. Jest on wynikiem chęci stworzenia przestrzeni, która odwołuje się do historycznych wzorców architektury polskich zamków i której charakter zdecydowanie różni się od nowoczesnego budownictwa” – czytamy w nadesłanej odpowiedzi.

„Aktualny stan zaawansowania budowy to ok 90 proc”. – dodaje prezes D.J.T. Mówi, że ostateczny kształt budowli będzie zbliżony do tego prezentowanego w mediach.

Co z zarzutami, że inwestycja będzie niekorzystnie oddziaływać na środowisko naturalne? Nowak odpowiada: „Aby inwestycja w Stobnicy w minimalnym zakresie wpływała na środowisko naturalne zarówno projekt, lokalizacja, jak i forma budowli były wnikliwie analizowane przez przyrodników. W związku z tym jesteśmy przekonani, że inwestycja nie wpłynie negatywnie na środowisko naturalne”.

Wczoraj dziennikarz „Wiadomości” Marcin Tulicki podał że Centralne Biuro Antykorupcyjne weszło do siedziby Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu. CBA ma prześwietlić budowę zamku w sercu puszczy.

Z Dymitrem Nowakiem chcieliśmy umówić się na dłuższą rozmowę, jednak nadesłał do redakcji jedynie krótki komentarz do części pytań, które chcieliśmy zadać.

