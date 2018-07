Biedronka otwiera pierwszy w Polsce outlet

W komunikacie poinformowano, że w outlecie będą oferowane pełnowartościowe produkty przemysłowe pochodzące z poprzednich kolekcji. Jak na razie nie wiadomo, czy i kiedy powstaną podobne outlety w innych miastach Polski.

Jakub Klimczak, starszy manager sprzedaży w sieci Biedronka, podał, że „nowa propozycja dla klientów zarówno indywidualnych, jak i hurtowych” . Jak wyjaśnił, co tydzień do oferty będą dodawane kolejne produkty, które będą pasowały tematycznie do aktualnego sezonu.

Pod względem liczby sklepów biedronka jest największą siecią handlową w Polsce. Na koniec 2017 roku posiadała 2823 sklepów. Jest jednym z największych polskich podatników, w 2013 kwota odprowadzonych podatków przez JMP to ok. 700 mln zł, w tym podatek CIT w wysokości ponad 305 mln zł. Od 2014 Biedronka systematycznie rozszerza asortyment odchodząc od dotychczasowego modelu biznesowego tj. sieci dyskontowej.

