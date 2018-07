Polski wynalazek wykorzystywany jest przez amerykańskich Marines

W dniach 17-19 lipca w Orlando (USA) Odbędzie się 28. edycja Florida International Medical Expo (FIME) – największych targów medycznych w obu Amerykach.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu we współpracy z krajowymi wystawcami będzie na stoisku narodowym promować polski sektor sprzętu medycznego. W ramach targów FIME zapoznać się możemy z najszerszą globalną ofertą urządzeń medycznych dostępnych w jednym miejscu. Na wydarzenie co roku przybywa około 1200 producentów medycznych z 42 krajów, aby zaprezentować najnowsze rozwiązania branżowe. Rodzimy sektor medyczny może poszczycić się licznymi przykładami innowacyjnych produktów, a wiele z nich prezentowanych będzie podczas FIME.

Do wyrobów tych zalicza się np. Prodrobot, czyli zautomatyzowany trenażer chodu, który jest aktywnym wyrobem medycznym przeznaczonym do rehabilitacji kończyn dolnych pacjentów z dysfunkcjami chodu. Szeroka gama polskich urządzeń medycznych obejmuje także kwestie opieki zdrowotnej kobiet ciężarnych. Stworzony we Wrocławiu regnabit to urządzenie telemedyczne przeznaczone do wspierania pracy lekarzy i położnych. Jest to innowacyjne, autorskie urządzenie pomiarowe, pozwalające na bezpieczne i wiarygodne badanie akcji serca płodu, tętna mamy oraz zapis czynności skurczowej mięśnia macicy.

Zebrane przez urządzenie dane, przekazywane są bezprzewodowo do Medycznego Centrum Telemonitoringu.

Polskie urządzenia medyczne z powodzeniem mogą konkurować ze światowymi liderami w kwestii zaawansowanych technologii, czego przykładem mogą być implanty ortopedyczne i instrumenty medyczne z powłoką węglową oraz innowacyjne rozwiązania dla osób po urazach neurologicznych oraz tych wybudzonych ze śpiączki. Polska firma jako jedyny producent na świecie, oferuje implanty pokryte warstwą węglowo-krzemową SI-DLC.

Oznacza to bardzo wysoką biotolerancję i biokompatybilność oraz bardzo wysoką odporność na korozję w tkankach miękkich i płynach ustrojowych.

Na targach przedstawimy także system C-Eye. To jedyny w skali międzynarodowej, certyfikowany produkt medyczny, który wykorzystuje technologię śledzenia wzroku pacjenta do oceny jego stanu świadomości oraz rehabilitacji. Jest to nowoczesny system, który śledzi ruch gałek ocznych, co umożliwia komunikację i rehabilitację osób po udarach, wybudzonych ze śpiączki i w innych, równie ciężkich stanach neurologicznych. C-Eye®PRO jest w skali międzynarodowej jedynym narzędziem, które pomaga personelowi medycznemu w ocenie stanu świadomości.

Jedna z polskich firm stworzyła BurnTec - opatrunki pierwszej pomocy na oparzenia i obrażenia skóry, będące na wyposażeniu apteczek IFAK (Individual First Aid Kits) elitarnych amerykańskich oddziałów Marines. Opatrunki te znajdują się obecnie na wyposażeniu plecaków taktyczno-ratunkowych Wojska Polskiego, były obecne także na wyposażeniu medycznym w misjach w Iraku.

W 2017 r. wartość eksportu polskiego sprzętu medycznego wyniosła ponad 2 mld USD.

Polska jest uznanym partnerem jako konkurencyjny producent wysokiej jakości instrumentów i urządzeń stosowanych w medycynie, chirurgii,stomatologii i weterynarii. Polskie firmy eksportują sprzęt medyczny głównie do Unii Europejskiej (64%). Największym importerem sprzętu medycznego z Polski są w Europie są Niemcy z eksportem o wartości 440 mln USD w 2017 r.

Jeśli chodzi o eksport poza Niemcy,najważniejszymi rynkami dla Polski są Dania (415 mln USD), Stany Zjednoczone (312 mln USD), Wielka Brytania (USD 114 mln) i Francja(87 mln USD)