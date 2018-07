Rząd odchodzi od zakazu uboju rytualnego i utrzymuje hodowle zwierząt futerkowych

– Przedstawiamy plan dla wsi, ponieważ dla nas rolnictwo jest tym podstawowym działem gospodarki. Nie wyobrażam sobie silnej polskiej gospodarki bez silnego polskiego rolnictwa – argumentował zasadność programu premier Mateusz Morawiecki. – Chcemy handlować z całym światem, ale trzeba mieć czym handlować. Trzeba mieć przede wszystkim towary rolne, rolno-spożywcze, owoce pracy naszych rolników, dzięki którym żywność polska, bardzo zdrowa, najsmaczniejsza polska żywność będzie słynna na całym świecie – dodał.

Jak mówił, program oparty będzie na trzech filarach. Pierwszy z nich – ochronny – będzie wdrażany w sytuacji takiej, jak w tym roku, czyli jak wystąpią klęski żywiołowe. Drugi – wsparcie – w przypadku organizacji rynków. Z kolei trzeci – rozwój – w oparciu o zaawansowane technologicznie sprzęty, aby „polskie rolnictwo było jednym z najbardziej efektownych na świecie”.

Jan Krzysztof Arandowski poinformował z kolei, że aby zwiększyć możliwość eksportu wołowiny, rząd odchodzi od zakazu uboju rytualnego i zakazu hodowli zwierząt futerkowych. Zaznaczył, że zostają jednak zaostrzone bardzo mocno kryteria utrzymania zwierząt na fermach zwierząt futerkowych. – Jeżeli będę miał wątpliwości, czy polskie instytucje będą się do tego nadawały, będą obiektywne, to będzie to międzynarodowa certyfikacja każdej fermy, by wyeliminować tych, którzy w sposób patologiczny traktowali do tej pory zwierzęta na fermach, by wyeliminować nieuczciwych hodowców – wyjaśnił.