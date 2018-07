Asseco ma umowę z ZUS na 350 mln zł

W ramach umowy ramowej, Asseco będzie świadczyć usługi związane z rozwojem oraz modernizacją Systemu - podała firma w komunikacie prasowym.

Poprzednia umowa była podpisana z trzema wykonawcami. Pomimo, że każda z tych trzech firm ubiegała się o realizację zleceń rozwojowych, to jednak w ok. 80 proc. modyfikacji najlepsze oferty składało Asseco. To pokazuje, że jesteśmy świetnie przygotowani, aby wdrażać nawet te najbardziej wymagające projekty. Przykładem jest chociażby wprowadzenie e-Składki, czy modyfikacja KSI ZUS, wynikająca z obniżenia wieku emerytalnego. W ostatnich latach udowodniliśmy, że można na nas polegać i że bierzemy pełną odpowiedzialność za realizowane zadania – mówi Arkadiusz Wójcik, Dyrektor Pionu Ubezpieczeń Społecznych, Asseco Poland.

W przetargu na modyfikację i rozwój KSI ZUS wpłynęły dwie oferty, w tym ta, złożona przez Asseco Poland. ZUS podjął decyzję o wyborze obu oferentów. Będą oni ubiegać się o realizację projektów w ramach budżetu, przewidzianego w kontrakcie.

Asseco podpisało również umowę na modyfikację KSI ZUS w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją, a także zmian optymalizacyjnych w programie Płatnik. Prace w ramach tej modyfikacji realizowane będą w dwóch etapach przez najbliższe 12 miesięcy.