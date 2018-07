Totalizator otworzył salon gier w stolicy

Totalizator uruchomił pierwszy w Warszawie salon gier tzw. jednorękich bandytów. To już kolejny salon gier, na początku lipca otwarto podobny w Bydgoszczy. Wszystko to w ramach pilotażu gier, który ma dostarczyć firmie informacji, jakich rozwiązań chcą klienci. Spółka informuje, że w ciągu kilkunastu dni salony odwiedziło 400 osób, a obrót jaki wygenerowano to milion złotych.

Na zwiedzanie nowo otwartego warszawskiego salonu Totalizator zaprosił dziennikarzy. Jednak przedstawiciele spółki od razu zastrzegli, ż w myśl nowej ustawy hazardowej nie można informować, gdzie salony się znajdują, jak wyglądają i jakie są wrażenia z gry. Słowem nie można zachęcać do hazardu. Co więcej, zgodnie z wymogami ustawy w salonie konieczne jest zarejestrowanie się. W tym celu trzeba wypełnić formularze dot. danych użytkownika: imię i nazwisko, PESEL, datę i miejsce urodzenia oraz adres zamieszkania. Należy też złożyć oświadczenie, czy jest się osobą zajmującą eksponowane stanowiska w państwie lub nie. Przed skorzystaniem z gier na automatach trzeba też zadeklarować dzienne i miesięczne limity kwot oraz czasu, jaki ewentualnie chce się przeznaczyć na grę. W razie wyczerpania się limitu, maszyna zablokuje możliwość gry. Totalizator o zamiarze uruchomienia pilotażu gier na automatach poinformował pod koniec maja. Spółka zamierza na początek ustawić około 1,2 tys. maszyn w 50 miejscach w kraju. Maksymalnie Totalizator może postawić 38 tys. automatów – takie są ograniczenia ustawy. – Celem pilotażu jest zdobycie wiedzy o oczekiwaniach i preferencjach klientów oraz doświadczeń w implementacji nowych przepisów w zakresie gier hazardowych – mówi Olgierd Cieślik, prezes Totalizatora. Z badań Totalizatora wynika, że 17 proc. Polaków gra, a 60 proc. zna automaty. Kto dostarcza maszyny do państwowych salonów gier? Zgodnie z informacją przekazywaną przez Totalizator, w tej kwestii współpracował on z konsorcjum spółek Skarbu Państwa: Wojskowymi Zakładami Łączności, firmą Exatel oraz Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych. Maszyny, które zostały wyprodukowane mają już certyfikaty. Jednak w pierwszych salonach stoją automaty niemieckiej firmy Merkur Gaming, jednego z liderów branży. Punkty z automatami mają działać w kilku modelach. Albo jako oddzielne salony albo w tzw. modelu hybrydowym przy istniejących już kolekturach Totalizatora. W niektórych spółka uruchomi też usługi gastronomiczne.