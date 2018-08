Do Polski wchodzi rosyjski dyskont. Zdjęcia sklepów? Możecie być zdziwieni

Rosyjski detalista Svetofor wejdzie na rynek Europy Środkowej z marką Mere. Swój pierwszy sklep ma zamiar otworzyć we wrześniu w rumuńskim Snagov. Lista rynków, na których sieć planuje ekspansję pod logo Mere to Azerbejdżan, Rumunia, Polska i Niemcy. W internecie można znaleźć zdjęcia dyskontów, które już funkcjonują w Rosji. Trzeba przyznać, że ich standard odbiega od wyglądu sklepów, do którego jesteśmy przyzwyczajeni w Polsce. Wystarczy spojrzeć na mięso przechowywane w kartonach i wielkie pudła ustawione na paletach. Czym w takim razie Svetofor chce przekonać do zakupów klientów z naszego kraju?

Zapewnienie o niższych cenach

Jak czytamy na dlahandlu.pl, firma chce wyróżniać się niskimi cenami: o 20 proc. niższymi niż ceny rynkowe, które detalista uzyskuje dzięki bezpośredniej współpracy z producentami, sztywnej polityce kosztowej i minimalnej marży handlowej. Sieć przekonuje, że niższe ceny można osiągnąć np. przez redukcję kosztów opakowania. Pierwsze sklepy będą miały powierzchnię od 800 do 1200 mkw. i będą zatrudniały po 20 pracowników.

Według portalu dlahnadlu.pl w Polsce sieć chce uruchomić 105 sklepów. W 2018 r. ma powstać 8 sklepów, głównie w południowej Polsce. Wkrótce ma ruszyć rekrutacja kierowników sklepów i personelu.

