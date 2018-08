Mieszkanie Plus w Warszawie. Podpisano umowę

Pierwsze warszawskie osiedle w ramach programu Mieszkanie Plus powstanie w południowej części Ursynowa na działce położonej na granicy m.st. Warszawy i gminy Lesznowola, tuż przy stacji kolejowej Warszawa Jeziorki. Zgodnie z opracowaną koncepcją urbanistyczno-architektoniczną na ternie inwestycji powstanie 19 budynków mieszkalnych wraz z pełną infrastrukturą społeczną - szkołą, przedszkolem, boiskiem, a także różnorodną ofertą handlowo-usługową.

– Program Mieszkanie Plus rozwiązuje problem wielu polskich rodzin jakim są zbyt wysokie koszty wynajmu lub zakupu mieszkania. To pierwsze, najważniejsze założenie programu – mówił Artur Soboń, wiceminister inwestycji i rozwoju. – Drugie to wysoka jakość przestrzeni publicznej. Chcemy realizować dobrze zaprojektowane osiedla, które – tak jak Nowe Jeziorki – będą estetycznym, funkcjonalnym i przyjaznym miejscem do życia – dodał wiceszef resortu.

Zawarta pomiędzy BGK Nieruchomości S.A. a projektantami umowa dotyczy wykonania kompleksowej dokumentacji projektowej dla nowego osiedla – m.in. opracowania projektu budowlanego i projektu wykonawczego, a także świadczenia nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji.

– Podpisana dziś umowa przybliża nas do realizacji tej kluczowej dla programu Mieszkanie Plus inwestycji – zaznaczył Grzegorz Muszyński, członek zarządu BGK Nieruchomości S.A. – To projekt szczególnie dla nas ważny nie tylko ze względu na to, że to pierwsza stołeczna lokalizacja, ale także tak duże i kompleksowe osiedle, które pozytywnie wpłynie na rozwój tej części miasta – dodał.

Ostateczny kształt osiedla zostanie wypracowany przez dwie pracownie - AMC - Andrzej M. Chołdzyński i 22Architekci – laureatów rozstrzygniętego w połowie marca konkursu na koncepcję warszawskiego osiedla.

– Jest naturalnym dążeniem każdego prospołecznego architekta i urbanisty wziąć udział w tworzeniu urbanistycznych i architektonicznych przestrzeni pięknego, godnego życia pozwalających na rozwój lokalnych społeczności oraz ich tożsamości – podkreślał architekt Andrzej Chołdzyński.

Choć teren inwestycji został zakupiony od podmiotu prywatnego, to stołeczny samorząd pełni rolę ważnego partnera przy realizacji tego projektu, który został przygotowany na podstawie wytycznych opracowanych przez warszawski ratusz.

– Projekt modelowego osiedla Nowe Jeziorki to wyzwanie przede wszystkim na poziomie urbanistycznym, gdyż 10 tysięcy mieszkańców to skala małego miasta – przekonywał Maciej Kowalczyk, reprezentujący pracownię 22Architekci. – Należy zatem zapewnić w obrębie zespołu dostęp do usług edukacji, zdrowia, handlu i gastronomii, terenów rekreacji i zieleni, ale także do komunikacji zbiorowej. Wielkim atutem tej lokalizacji jest właśnie bliskość stacji kolejowej, dzięki temu, Nowe Jeziorki mogą działać w sposób podobny do osiedli w granicach aglomeracji Wiednia czy Berlina – tłumaczył.

Trwają konsultacje dotyczące terenów rekreacyjnych i przestrzeni handlowo-usługowych osiedla Nowe Jeziorki. W ramach prowadzonych działań organizowane są z spotkania i warsztaty, podczas których mieszkańcy okolicy mogą dowiedzieć się więcej o planowanej inwestycji. Efektem konsultacji będą wytyczne dotyczące projektowania przestrzeni wspólnych osiedla Nowe Jeziorki, które zostaną przedstawione 5 września.