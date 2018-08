W Pendolino wreszcie będzie wi-fi. Od kiedy podróżni zaczną korzystać z internetu?

Umowa opiewa na kwotę 31,7 mln zł i obejmuje również utrzymanie wi-fi świadczone przez 5 lat. – Sektor kolejowy zmienia się na naszych oczach. To wszystko zawdzięczamy kompleksowym inwestycjom realizowanym zarówno w zakresie infrastruktury kolejowej, jak i taboru. Wszystko po to, aby zmierzać do celu, jakim jest bezpieczna, komfortowa i punktualna polska kolej. Na ten obraz składa się szereg umów realizowanych rokrocznie przez podmioty Grupy PKP. Jedną z nich jest podpisana właśnie umowa na montaż urządzeń wi-fi w 20 składach Pendolino, na podstawie której jeszcze w tym roku na tory wyjadą pierwsze składy EIP z dostępem do bezprzewodowego Internetu – mówi minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

– Montaż bezprzewodowego Internetu w składach EIP rozpocznie się we wrześniu. W sierpniu odbyły się testy pilotażowe urządzeń wi-fi w Pendolino, które wypadły pomyślnie. Pociągi Pendolino wzbogacą liczbę składów wyposażonych w dostęp do Internetu. W tym momencie sieć wi-fi dostępna jest w 171 wagonach PKP Intercity oraz 40 składach zespolonych (PesaDart, Flirt3). Przewoźnik planuje, że do końca 2018 r. wi-fi będzie dostępne w 200 wagonach konwencjonalnych i liczba ta będzie stale zwiększana – podkreślił wiceminister Andrzej Bittel.