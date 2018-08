Zysk PKO BP większy o ponad 20 proc.

Pierwsza połowa 2018 r. była też bardzo dobra zarówno dla polskiej gospodarki, tempo wzrostu PKB przekroczyło 5 proc., przyspieszyły inwestycje, dynamicznie rosły płace Polaków. Stąd i dobre wyniki banku.

– PKO Bank Polski jest niekwestionowanym liderem bankowej ekstraklasy, a pierwsza połowa 2018 r. zakończyła się dla drużyny spółek naszej grupy kapitałowej doskonałym, najwyższym w sektorze finansowym, wynikiem 1,69 mld zł zysku netto. Dobra strategia, ciągłe doskonalenie taktyki i celne podania przynoszą efekty. Dzięki ostrożnemu podejściu do ryzyka spełniliśmy wymogi kapitałowe sektorowego arbitra i wypłaciliśmy akcjonariuszom 688 mln zł dywidendy – mówi Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego.

Aktywa Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego na koniec I półrocza 2018 r. wyniosły 298,7 mld zł i były o 4,3 proc. wyższe niż w I półroczu 2017 r. Do niemal 230 mld zł wzrosło finansowanie dla klientów, o ponad 10 proc. do niemal 263 mld zł zwiększyła się kwota oszczędności klientów.

W ciągu roku liczba obsługiwanych rachunków bieżących zwiększyła się o 4,1 proc., czyli prawie o 290 tys. Jednocześnie liczba wydanych kart po I połowie 2018 r. wynosiła ponad 8,65 mln i była o 7 proc. większa niż przed rokiem.

Od czerwca klienci indywidualni posiadający karty debetowe PKO Banku Polskiego mogą podpiąć do nich rachunki prowadzone w walutach obcych. Nowością jest także możliwość płacenia za pośrednictwem usługi Garmin Pay. Mając zegarek smartwatch, wyposażony w tę funkcję, klienci indywidualni banku mogą płacić zbliżeniowo wykorzystując swoją kartę płatniczą.

PKO TFI rośnie na kurczącym się rynku

W czerwcu sąd zarejestrował fuzję PKO TFI i Gamma TFI. Połączenie zamyka pierwszą akwizycję TFI w Grupie PKO Banku Polskiego. PKO TFI jest obecnie liderem na rynku detalicznych funduszy inwestycyjnych z udziałem rynkowym wynoszącym 18 proc. Pomimo skurczenia się rynku funduszy w Polsce w drugim kwartale o 2,8 proc., PKO TFI wypracowało wzrosty – aktywa w zarządzaniu zwiększyły się o 5,4 proc. do poziomu 33,4 mld zł.

PKO Bank Polski uruchomił nabór do autorskiego programu akceleracyjnego „Let’s Fintech with PKO Bank Polski!”. To pierwszy akcelerator, który posiada elementy środowiska API dedykowane start-upom. Program skierowany jest do start-upów rozwijających innowacyjne rozwiązania w zakresie usług finansowych. Młode firmy biorące udział w „Let’s Fintech with PKO Bank Polski!” otrzymają wsparcie w postaci zaplecza technologicznego i wiedzy. Najlepsze start-upy, które przejdą proces rekrutacji, mogą także liczyć na wsparcie banku w procesie skalowania ich biznesu.