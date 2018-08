To będzie połączenie globalnych gigantów. Coca-Cola przejmie sieć Costa Coffee

Informacje o przejęciu Costa Coffee przez Coca-Colę podaje m.in. CNN Money. – Gorące napoje to jeden z niewielu segmentów całego sektora, w którym Coca-Cola nie ma globalnej marki. Costa daje nam dostęp do tego rynku, dzięki swojej silnej pozycji – powiedział prezes Coca-Cola James Quincy. Finalizacja transakcji, której wartość szacuje się na 3,9 mld funtów (5,1 mld dolarów) ma nastąpić w pierwszej połowie 2019 r. Wcześniej odpowiednie zgody muszą wydać m.in. udziałowcy.

Połączenie globalnych gigantów

Do tej pory największa brytyjska sieć kawiarni należała do firmy Whitbread, która przejęła ją w 1995 r. za „jedyne” 19 milionów funtów. Wtedy sieć liczyła zaledwie 39 kawiarni. Obecnie ma ponad 2,4 tys. brytyjskich lokali oraz 1,4 tys. w 31 innych krajach. Na tym jednak nie koniec, bowiem Costa Express zarządza ponad 8,2 tys. maszynami, służącymi do sprzedaży kawy w różnych innych punktach. Kawiarnie pod szyldem Costa Coffee są bardzo popularne także w Polsce, gdzie aktualnie można znaleźć 150 lokali.