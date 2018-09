Rząd podnosi minimalne wynagrodzenie. Jaka będzie najniższa stawka godzinowa w 2019 roku?

„Rząd postanowił, że minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 r. będzie wynosić 2 250 zł (w 2018 r. – 2 100 zł, co oznacza wzrost o 7,1 proc. i stanowi 47,2 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2019 r.). Natomiast minimalna stawka godzinowa w 2019 r. została ustalona na poziomie 14,7 zł (w 2018 r. – 13,7 zł)” – czytamy w komunikacie.

– Płaca minimalna podlega negocjacjom w ramach Rady Dialogu Społecznego. Wsłuchując się w głosy partnerów społecznych postanowiliśmy zaproponować 2 250 zł. Wzrośnie także minimalna stawka godzinowa do poziomu 14,7 zł – powiedziała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska podczas konferencji prasowej.

Dodała, że zostały wprowadzone również ważne zmiany dla rynku pracy. – Zlikwidowaliśmy subminimum, czyli zróżnicowanie stawki minimalnej ze względu na staż pracy – dodała minister. Według CIR, z analiz rynku pracy wynika, że wysokość minimalnego wynagrodzenia w 2018 r. nie wpływała negatywnie na popyt na pracę.

„Obecna sytuacja ekonomiczna Polski pozwala na zrównoważone podnoszenie płacy minimalnej, współmierne do dynamiki wzrostu gospodarczego i wzrostu produktywności pracy oraz spadku bezrobocia. Poziom minimalnego wynagrodzenia za pracę w wysokości 2 250 zł będzie miał pozytywny wpływ na sytuację gospodarstw domowych (przez wzrost dochodów pracowników)” – czytamy także.

W czerwcu br. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podało, że rząd zaproponuje, aby minimalne wynagrodzenie za pracę wzrosło od 2019 roku do 2 220 zł z 2 100 zł obecnie obowiązujących, co oznacza to wzrost o 120 zł (5,7 proc.) w stosunku do br. a także podniesienie minimalnej stawki godzinowej do 14,5 zł w 2019 r. z 13,7 zł w 2018 r. Resort podał wtedy także, że według jego szacunków podniesienie minimalnego wynagrodzenia do kwoty 2 220 zł przełoży się na wzrost wydatków budżetu państwa w 2019 roku z tytułu tzw. „podwiązek” (tj. świadczeń i składek finansowanych z budżetu państwa ustalanych w oparciu o minimalne wynagrodzenie za pracę) o ok. 215 mln zł w skali roku.

