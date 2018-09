Jakub Skiba zrezygnował z funkcji prezesa PGZ

Polska Grupa Zbrojeniowa to lider polskiego przemysłu i jeden z największych koncernów obronnych w Europie. Skupia ponad 60 spółek (branże: obronna, stoczniowa, nowych technologii), osiągając roczne przychody na poziomie 4,5 mld zł. „W czasie mojej prezesury zainicjowałem działania zmierzające do poprawy sytuacji ekonomicznej spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej PGZ i dalszej konsolidacji sektora zbrojeniowego. Podjąłem się m.in. spraw związanych z niezbędnymi zmianami własnościowymi i reorganizacją organów zarządczych w podmiotach należących do grupy. W czasie mojej kadencji został podpisany największy kontrakt zbrojeniowy w historii wolnej Polski, na dostawę systemu rakiet Patriot w ramach programu Wisła. Zawiera on także komponent offsetu dla polskiego przemysłu zbrojeniowego. Z nadzieją patrzę na perspektywę udziału polskiego przemysłu zbrojeniowego w programie Narew oraz w innych ambitnych projektach, które mają zapewnić nowoczesne uzbrojenie dla polskich sił zbrojnych” – napisał w oświadczeniu Jakub Skiba, który zrezygnował z funkcji szefa PGZ.

Skiba przypomniał również, że „w lipcu Leonardo i PGZ podpisały list intencyjny określający zasady współpracy w ramach programu AW249 - najnowszego śmigłowca bojowego mającego zaspokoić zapotrzebowanie Wojska Polskiego”. „Z kolei podczas wrześniowych targów MSPO w Kielcach Boeing i PGZ zawarły porozumienie o partnerstwie otwierające możliwość realizacji projektów biznesowych związanych z platformą AH-64 Apache w ramach wsparcia programu pozyskania śmigłowca uderzeniowego Kruk. Boeing i Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 podpisały także protokół, określający obszary współpracy, które dają możliwości definiowania i realizacji projektów biznesowych dotyczących platform śmigłowcowych wyprodukowanych przez innych niż Boeing producentów poza Stanami Zjednoczonymi” – dodał.

Były już prezes spółki dodał, że „pomimo tych działań sytuacja sektora zbrojeniowego pozostaje skomplikowana”. „Zaniechania ostatnich dekad, nieudolne restrukturyzacje, inwestycje, nieprzemyślana reprywatyzacja oraz brak zrozumienia i właściwej uwagi poświęconej przemysłowi obronnemu ze strony poprzednich rządów wstrzymywały proces odbudowy tej gałęzi przemysłu. Jestem przekonany, że obecne działania rządu - Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz program modernizacji sił zbrojnych prowadzony przez Ministerstwo Obrony Narodowej stanowią właściwą odpowiedź na te wyzwania” – podkreślił.

