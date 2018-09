Polska Grupa Lotnicza chce budować bazę serwisową samolotów w Rzeszowie-Jasionce

„Strony zobowiązały się do podjęcia działań na rzecz ulokowania przez PGL w rejonie Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka nowoczesnego centrum serwisowego samolotów pasażerskich” - czytamy w komunikacie.

Baza MRO (Maintenance Repair & Overhaul) ma zostać zbudowana w Rzeszowie przez Polską Grupę Lotniczą we współpracy z LOT Aircraft Maintenance Services (LOT AMS). Na terenie Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka zostaną ulokowane hangary do obsługi technicznej, które będą przystosowane do przyjęcia najnowocześniejszych samolotów szerokokadłubowych świata, takich jak np. Boeing 787 Dreamliner, Boeing 777 i Airbus A350.

– PGL docenia unikalne zasoby, kompetencje i doświadczenie województwa podkarpackiego dla szeroko rozumianego transportu lotniczego. W nowym centrum serwisowym samolotów znajdzie zatrudnienie wysoce wykwalifikowana kadra inżynierów i mechaników lotniczych, których źródłem będą m.in. Dolina Lotnicza i Politechnika Rzeszowska. Powstanie bazy serwisowej dla samolotów pasażerskich na Podkarpaciu to dowód na to, że rozwój spółek wchodzących w skład PGL i budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego oznacza rozwój nie tylko w sąsiedztwie Warszawy i Łodzi, ale też w innych regionach Polski. Baza MRO na terenie lotniska Rzeszów-Jasionka będzie pozytywnym bodźcem dla rynku pracy i dla gospodarki - powiedział prezes PGL i LOT Rafał Milczarski, cytowany w komunikacie.

– Rynek lotniczy w Polsce bardzo dynamicznie się rozwija, czego najlepszym przykładem jest Rzeszów i województwo podkarpackie. Jasionka notuje rekordowe wyniki, zarówno na kierunkach europejskich, jak i na trasie do Nowego Jorku. Rola Polski w regionie nieustannie rośnie, w związku z tym podejmujemy szereg działań inwestycyjnych, w tym budujemy Centralny Port Komunikacyjny. Najnowsza inwestycja Polskiej Grupy Lotniczej w Rzeszowie-Jasionce spowoduje, że również pod względem obsługi przewoźników lotniczych będziemy mogli pełnić kluczową rolę w regionie Europy Środkowej i Wschodniej - dodał wiceminister infrastruktury Mikołaj Wild.

Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka zadeklarował umożliwienie nabycia działek niezbędnych do przeprowadzenia inwestycji, a także wsparcie w ich skomunikowania i uzbrojenia w stopniu niezbędnym do jej przeprowadzenia. Z kolei samorząd Podkarpacia zobowiązał się, że będzie współpracował z PGL i LOT AMS w procesie szkolenia i pozyskiwania pracowników potrzebnych do obsługi bazy serwisowej, m.in. poprzez stworzenie programów szkolenia w szkołach średnich i wyższych z całego regionu, podano także.