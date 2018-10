W Poznaniu jest najszybszy internet na świecie

Z oferty łącza 10 Gb/s skorzystać może ok. 30 000 gospodarstw domowych w Poznaniu. Do końca roku firma planuje udostępnić taką możliwość w całym mieście. Symetryczne łącze w technologii Fiber-To-The-Home (FTTH) o prędkości przesyłu danych do 10 Gb/s kosztuje 399 zł. Poza Polską z tak szybkiego Internetu mogą skorzystać jedynie mieszkańcy Szwajcarii oraz pojedynczych miast w USA, Japonii, Korei Południowej oraz Singapurze.

- Nasze łącze symetryczne pozwoli na swobodne działanie pracującym w domu informatykom, artystom, osobom zajmującym się obróbką video, czy nowymi technologiami takimi jak wirtualna, bądź rozszerzona rzeczywistość. Od dzisiaj praca zdalna, nie będzie dla nich problemem – mówi Michał Bartkowiak, COO w INEA.

Symetryczność łącza sprawia, że przesył takich danych w obie strony odbywa się błyskawicznie. Tak szybki Internet docenią również gracze. Najnowsze produkcje potrafią zajmować kilkadziesiąt gigabajtów przestrzeni dyskowej, przez co nawet na obecnie oferowanych łączach ich pobieranie trwa na tyle długo, by było to odczuwalne. Przy łączu 10 Gb/s czas ten ulegnie znaczącemu skróceniu. Dla przykładu najbardziej oczekiwana gra 2018 roku Red Dead Redemption II mająca zajmować ok. 100 GB przestrzeni dyskowej, na łączu INEA może zostać pobrana w niecałe 2 minuty.

Możliwości nowego łącza zostały pokazane podczas Poznań Game Arena, czyli poznańskich targów gier. Odwiedził je premier Mateusz Morawiecki, który z kolei zapowiedział specjalny fundusz dla tych deweloperów, którzy będą promować w grach polską historię oraz polską kulturę.